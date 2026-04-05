आईपीएल 2026 के 10वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के टॉप ऑर्डर का बल्लेबाजी में शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव की खतरनाक बॉलिंग के सामने हैदराबाद के एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी फ्लाप रहे। उसी में नाम अभिषेक शर्मा का भी आता है जो खाता भी नहीं खोल पाए और शमी का शिकार बने। अभिषेक का साल 2026 में टी20 क्रिकेट का यह छठा डक था।

इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने के मामले में रोहित शर्मा व संजू सैमसन की बराबरी कर ली है। अभिषेक ने इसस पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी बैक टू बैक डक बनाए थे। इस साल टी20 इंटरनेशनल और आईपीएल मिलाकर वह कुल 6 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट से मात दी।

T20 में एक साल में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले भारतीय

6 डक: रोहित शर्मा (2018)

रोहित शर्मा (2018) 6 डक: संजू सैमसन (2024)

संजू सैमसन (2024) 6 डक: अभिषेक शर्मा (2026)

सनराइजर्स हैदराबाद के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

आपको बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स की कसी गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की शुरुआत इस मैच में खास नहीं रही। दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर पर आए इशान किशन के विकेट के बाद टीम फंसती नजर आई। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन भी कुछ खास नहीं कर पाए। पहले 10 ओवर में टीम 40 रन का भी आंकड़ा नहीं छू पाई और शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में एंट्री कर ली। आईपीएल में पहले 10 ओवर में 35 या उससे कम रन बनाने के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद चौथी टीम बन गई है।

IPL में पहले 10 ओवर में 35 या उससे कम रन बनाने वाली टीमें

कोलकाता नाइट राइडर्स: 31 रन बनाम डेक्कन चार्जर्स (साल 2009)

31 रन बनाम डेक्कन चार्जर्स (साल 2009) राजस्थान रॉयल्स: 32 रन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (साल 2009)

32 रन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (साल 2009) मुंबई इंडियंस: 32 रन बनाम किंग्स इलेवन पंजाब (साल 2015)

32 रन बनाम किंग्स इलेवन पंजाब (साल 2015) सनराइजर्स हैदराबाद: 35 रन बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स (साल 2026)

IPL के बाद वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे युवा खिलाड़ी खेलेंगे रेड बॉल टूर्नामेंट, BCCI ने बनाया टीम इंडिया में एंट्री का मास्टर प्लान

आईपीएल 2026 के बाद बीसीसीआई ने व्हाइट बॉल की तरह अब रेड बॉल क्रिकेट में भी युवाओं की खोज के लिए खास प्लान बनाया है। अब युवा टैलेंट को रेड बॉल क्रिकेट की तरफ केंद्रित किया जाएगा और वैभव सूर्यवंशी व आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ियों को भविष्य में भारत की टेस्ट टीम में एंट्री के लिए तैयार किया जाएगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

