आईपीएल 2026 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने शतकीय पारी खेली। उन्होंने अपना दूसरा आईपीएल शतक और 9वां टी20 सैकड़ा जड़ा। इसी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। रोहित के नाम 8 टी20 शतक दर्ज हैं। वहीं इस सेंचुरी के साथ अभिषेक विराट कोहली के बराबर भी पहुंच गए हैं। साथ ही इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा रनों के मामले में भी वह वैभव सूर्यवंशी और रजत पाटीदार से आगे निकल गए हैं।
अभिषेक शर्मा ने इस पारी में 47 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। इस सीजन वह शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने शतक जड़ा था। वहीं ओवरऑल वह इस सीजन के चौथे शतकवीर हैं। उन्होंने 25 गेंद पर पचासा पूरा किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी और दिल्ली के गेंदबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
- क्रिस गेल: 22
- बाबर आजम: 12
- डेविड वॉर्नर: 10
- साहिबजादा फरहान: 9
- राइली रूसो: 9
- विराट कोहली: 9
- क्विंटन डी कॉक: 9
- अभिषेक शर्मा: 9
- रोहित शर्मा: 8
IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
- अभिषेक शर्मा: 27 छक्के (7 पारी)*
- रजत पाटीदार: 22 छक्के (6 पारी)
- वैभव सूर्यवंशी: 20 छक्के (6 पारी)
- प्रियांश आर्या: 20 छक्के (5 पारी)
- कूपर कोनोली: 14 छक्के (5 पारी)
- श्रेयस अय्यर: 14 छक्के (5 पारी)
100 रन बाउंड्री से ठोके
अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 68 गेंद पर 135 रन की बेहतरीन पारी खेली और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने इस पारी में 100 रन सिर्फ बाउंड्री से ठोके। उन्होंने इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के लगाए। आईपीएल में यह किसी भारती का दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी है। 141 रन जो आईपीएल में किसी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर है, वे भी अभिषेक के नाम है। 323 रन के साथ अब अभिषेक इस सीजन ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर काबिज हेनरिक क्लासेन के 320 रन हो चुके हैं।
वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, प्रियांश-अभिषेक भी टॉप 5 में, तिलक ने की इशान की बराबरी; ये हैं IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय
आईपीएल में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 19वें सीजन के 30वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंद पर बेहतरीन शतक जड़ा। इसी के साथ वह संयुक्त रूप से 45 गेंद पर पांचवां सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर