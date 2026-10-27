अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में चौथा शतक जड़ दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 में 35 गेंद पर शतक जड़ा। वह दुनियाभर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बने। उन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली है। इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 5-5 शतक लगाकर ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा नंबर 1 पर हैं।

अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 38 गेंद पर 113 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी में अभिषेक ने 9 चौके और 11 छक्के लगाए। यह टी20 इंटरनेशनल में उनका दूसरा सबसे तेज शतक भी था। पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 30 गेंद पर उन्होंने शतक जड़ते हुए रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा था।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

ग्लेन मैक्सवेल: 5

रोहित शर्मा: 5

सूर्यकुमार यादव: 4

करनबीर सिंह: 4

फिल साल्ट: 4

अभिषेक शर्मा: 4

वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का यह 11वां शतक है। उन्होंने इस मामले में भी विराट कोहली, डेविड वार्नर और क्विंटन डी कॉक को पीछे छोड़ा है। इस मामले में उनसे ऊपर सिर्फ बाबर आजम (13) और क्रिस गेल (22) हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले मेंस क्रिकेटर

22 शतक: क्रिस गेल

क्रिस गेल 13 शतक: बाबर आजम

बाबर आजम 11 शतक: अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 10 शतक: क्विंटन डी कॉक

क्विंटन डी कॉक 10 शतक: विराट कोहली

विराट कोहली 10 शतक: डेविड वार्नर

वैभव सूर्यवंशी के साथ तूफानी साझेदारी

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में पारी की शुरुआत की। दोनों ने 7.1 ओवर में 133 रन की साझेदारी की। वैभव ने 19 गेंद पर 45 रन बनाए। भारत ने पावरप्ले में ही 6 ओवर में 118 रन ठोक दिए थे। संजू सैमसन इस मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करन उतरे।

वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा का तूफान, 30 गेंद पर ठोके 100 रन; टीम इंडिया ने बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में तबाही मचा दी। दोनों के बीच 43 गेंद पर 133 रन की तूफानी साझेदारी हुई। इस दौरान टीम इंडिया ने 30 गेंद पर 100 रन ठोके और तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





