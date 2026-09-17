अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में तूफानी और रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 34 गेंद पर बेहतरीन 108 रन बनाए। इस पारी में 30 गेंद पर शतक पूरा करते हुए और पारी में 11 छक्के लगाते हुए अभिषेक ने 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह भारत के लिए और फुल मेंबर देशों में टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने।

इसके अलावा भी अभिषेक ने इस पारी में कई बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने पारी में 11 छक्के लगाए और एक पारी में भारत के लिए ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे। इस मामले में अभिषेक ही नंबर 1 पर हैं। देखते हैं एक-एक करके अभिषेक ने कौन-कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए:-

1- T20I के सबसे तेज शतकवीर (फुल मेंबर देश)

30 गेंद: अभिषेक शर्मा (भारत) vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

अभिषेक शर्मा (भारत) vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026 33 गेंद: सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024

सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024 33 गेंद: फिन एलन (न्यूजीलैंड) vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता, 2026

फिन एलन (न्यूजीलैंड) vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता, 2026 35 गेंद: डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) vs बांग्लादेश, Potchefstroom, 2017

डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) vs बांग्लादेश, Potchefstroom, 2017 35 गेंद: रोहित शर्मा (भारत) vs श्रीलंका, इंदौर, 2017

2- T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

27 गेंद: साहिल चौहान (Estonia), 2024

साहिल चौहान (Estonia), 2024 29 गेंद: मोहम्मद फहाद (Turkey), 2025

मोहम्मद फहाद (Turkey), 2025 30 गेंद: अभिषेक शर्मा (India), 2026

अभिषेक शर्मा (India), 2026 33 गेंद: जैन निकोल लॉफ्टी ईटन (Namibia), 2024

जैन निकोल लॉफ्टी ईटन (Namibia), 2024 33 गेंद: सिकंदर रजा (Zimbabwe), 2024

3- T20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय (balls/6 ratio)

108 : अभिषेक शर्मा, 2025 (7.35)

अभिषेक शर्मा, 2025 (7.35) 96 : अभिषेक शर्मा, 2026 (6.64)

अभिषेक शर्मा, 2026 (6.64) 87 : अभिषेक शर्मा, 2024 (6.54)

अभिषेक शर्मा, 2024 (6.54) 86 : वैभव सूर्यवंशी, 2026 (4.99)

वैभव सूर्यवंशी, 2026 (4.99) 85 : सूर्यकुमार यादव, 2022 (10.05)

4- एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

13 छक्के: अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, मुंबई (WS), 2025

अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, मुंबई (WS), 2025 11 छक्के: अभिषेक शर्मा vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

अभिषेक शर्मा vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026 10 छक्के: रोहित शर्मा vs श्रीलंका, इंदौर, 2017

रोहित शर्मा vs श्रीलंका, इंदौर, 2017 10 छक्के: संजू सैमसन vs साउथ अफ्रीका, डरबन, 2024

संजू सैमसन vs साउथ अफ्रीका, डरबन, 2024 10 छक्के: तिलक वर्मा vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 2024

तिलक वर्मा vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 2024 10 छक्के: इशान किशन vs न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026

5- 20 से कम गेंद में सबसे ज्यादा T20I फिफ्टी

6 : अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 3 : युवराज सिंह

युवराज सिंह 3 : कॉलिन मुनरो

कॉलिन मुनरो 3 : आदिल बट्ट

आदिल बट्ट 3 : फिन एलन

फिन एलन 3 : दसुन शनाका

(नोट: अभिषेक ने इस पारी में 16 गेंद पर फिफ्टी पूरी की थी)

अभिषेक शर्मा का सबसे तेज T20I शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा; भारत ने पावरप्ले में रचा इतिहास

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा और भारत के लिए सबसे तेज शतकवीर बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





