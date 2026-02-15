India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने बेहद निराश किया और वो डक पर आउट हो गए। पाकिस्तान के कप्तान ने चौंकाते हुए पहला ओवर खुद फेंका और उन्होंने अभिषेक को अपना शिकार बनाया। अभिषेक ने 4 गेंदों का सामना किया और खाता भी नहीं खोल पाए। अभिषेक इस मैच में डक पर आउट होने के बाद 3 रिकॉर्ड अपने नाम किए।

अभिषेक ने युसूफ, रोहित, कोहली, सूर्यकुमार को छोड़ा पीछे

अभिषेक डक पर आउट हुए और वो टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने युसूफ पठान, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया जो एक कैलेंडर वर्ष में 3-3 बार डक पर आउट हुए थे।

T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा आउट होने वाले भारतीय

5 – संजू सैमसन (2024)

4 – अभिषेक शर्मा (2026)

3 – यूसुफ पठान (2009)

3 – रोहित शर्मा (2018)

3 – रोहित शर्मा (2022)

3 – विराट कोहली (2024)

3 – सूर्यकुमार यादव (2025)

अभिषेक ने की शिवम, जडेजा, गंभीर, कोहली की बराबरी

अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए और वो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, गौतम गंभीर और विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय

3 – आशीष नेहरा (3 पारी)

2 – अभिषेक शर्मा (2 पारी)

2 – शिवम दुबे (10 पारी)

2 – रवींद्र जडेजा (14 पारी)

2 – गौतम गंभीर (20 पारी)

2 – विराट कोहली (33 पारी)

अभिषेक ने की गंभीर-कोहली की बराबरी

अभिषेक शर्मा अब टी20 वर्ल्ड कप में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बैटर्स की लिस्ट में गंभीर और कोहली की बराबरी पर आ गए। टी20 वर्ल्ड कप में गंभीर और कोहली भी बतौर ओपनर 2-2 बार डक पर आउट हुए थे।

T20WC में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय ओपनर

2 बार – अभिषेक शर्मा

2 बार – गौतम गंभीर

2 बार – विराट कोहली

