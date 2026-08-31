शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में अमृतसर सूरमास का सामना मोहाली किंग्स से हुआ। इस मुकाबले में रनों का अंबार देखने को मिला और पूरे मैच में कुल 520 रन बने। इस मुकाबले में अमृतसर के कप्तान अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनकी इस पारी पर मोहाली के अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया।
इस मैच में पहले खेलते हुए अमृतसर की टीम ने 19.5 ओवर में 258 रन बनाए। कप्तान अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन की बेहतरीन पारी खेली जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके साथी ओपनर सहज धवन ने भी 18 गेंद पर 45 रन ठोके। इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नमन धीर ने 22 गेंद पर तूफानी 47 रन बना दिए। इस तरह अमृतसर सूरमास ने 258 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
259 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहाली किंग्स की टीम की शुरुआत डगमगा गई। ओपनर मनप्रीत जोहाल खाता भी नहीं खोल पाए। चौथे नंबर के बल्लेबाज आर्यन भाटिया का भी खाता नहीं खुला और स्कोर एक वक्त 69 रन पर तीन विकेट था। अनमोलप्रीत सिंह एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने अमृतसर के गेंदबाजों की फिर भयंक धुनाई की।
अनमोल के शतक से अमृतसर बेहाल
अनमोलप्रीत ने 51 गेंद पर 133 रन की भीषण पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के लगाए। उनका साथ दिया कप्तान रमनदीप सिंह ने और उन्होंने 40 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। अंत में हरप्रीत बराड़ के 8 गेंद पर 23 रन से टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली। मोहाली किंग्स ने 19.3 ओवर में ही सिर्फ 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।
दुनिया के किसी भी टी20 लीग के मैच की बात करें तो यह एक मैच में बनने वाला सातवां सबसे बड़ा स्कोर है। इस मामले में आईपीएल 2024 का वह मुकाबला टॉप पर है जब सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में 549 रन बने थे। देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट:-
किसी टी20 लीग के एक मैच में सबसे ज्यादा रन
|टीम 1
|टीम 2
|रन
|विकेट
|ओवर
|रन रेट
|मैदान
|मैच की तारीख
|RCB
|SRH
|549
|10
|40.0
|13.72
|बेंगलुरु
|15 अप्रैल 2024
|MI न्यूयॉर्क
|वॉशिंगटन
|536
|13
|38.4
|13.86
|ओकलैंड
|15 जुलाई 2026
|DC
|पंजाब किंग्स
|529
|6
|38.5
|13.62
|दिल्ली
|25 अप्रैल 2026
|SRH
|RR
|528
|12
|40.0
|13.2
|हैदराबाद
|23 मार्च 2025
|KKR
|पंजाब किंग्स
|523
|8
|38.4
|13.52
|ईडन गार्डन्स
|26 अप्रैल 2024
|SRH
|MI
|523
|8
|40.0
|13.07
|हैदराबाद
|27 मार्च 2024
|अमृतसर सूरमास
|मोहाली किंग्स
|520
|15
|39.2
|13.27
|मोहाली
|30 अगस्त 2026
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|517
|9
|38.5
|13.31
|सेंचुरियन
|26 मार्च 2023
|हीट
|स्कॉर्चर्स
|515
|8
|39.5
|12.92
|ब्रिस्बेन
|19 दिसंबर 2025
|ग्लेडिएटर्स
|सुल्तान्स
|515
|11
|40.0
|12.87
|रावलपिंडी
|11 मार्च 2023
UP T20 League: भुवनेश्वर कुमार की टीम की 5वीं जीत, लखनऊ ने प्लेऑफ में की एंट्री; मेरठ को हरा नोएडा भी टॉप 3 में
यूपी टी20 लीग 2026 के प्लेऑफ की तीन टीमें पक्की हो चुकी हैं। भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स पांचवी जीत के बाद दूसरे नंबर पर अंकतालिका में है और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं मेरठ का विजय रथ रोकने वाली नोएडा किंग्स ने भी एलिमिनेटर के लिए जगह पक्की की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर