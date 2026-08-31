शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में अमृतसर सूरमास का सामना मोहाली किंग्स से हुआ। इस मुकाबले में रनों का अंबार देखने को मिला और पूरे मैच में कुल 520 रन बने। इस मुकाबले में अमृतसर के कप्तान अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनकी इस पारी पर मोहाली के अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया।

इस मैच में पहले खेलते हुए अमृतसर की टीम ने 19.5 ओवर में 258 रन बनाए। कप्तान अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन की बेहतरीन पारी खेली जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके साथी ओपनर सहज धवन ने भी 18 गेंद पर 45 रन ठोके। इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नमन धीर ने 22 गेंद पर तूफानी 47 रन बना दिए। इस तरह अमृतसर सूरमास ने 258 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

259 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहाली किंग्स की टीम की शुरुआत डगमगा गई। ओपनर मनप्रीत जोहाल खाता भी नहीं खोल पाए। चौथे नंबर के बल्लेबाज आर्यन भाटिया का भी खाता नहीं खुला और स्कोर एक वक्त 69 रन पर तीन विकेट था। अनमोलप्रीत सिंह एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने अमृतसर के गेंदबाजों की फिर भयंक धुनाई की।

अनमोल के शतक से अमृतसर बेहाल

अनमोलप्रीत ने 51 गेंद पर 133 रन की भीषण पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के लगाए। उनका साथ दिया कप्तान रमनदीप सिंह ने और उन्होंने 40 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। अंत में हरप्रीत बराड़ के 8 गेंद पर 23 रन से टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली। मोहाली किंग्स ने 19.3 ओवर में ही सिर्फ 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

दुनिया के किसी भी टी20 लीग के मैच की बात करें तो यह एक मैच में बनने वाला सातवां सबसे बड़ा स्कोर है। इस मामले में आईपीएल 2024 का वह मुकाबला टॉप पर है जब सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में 549 रन बने थे। देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट:-

किसी टी20 लीग के एक मैच में सबसे ज्यादा रन

टीम 1टीम 2रनविकेटओवररन रेटमैदानमैच की तारीख
RCBSRH5491040.013.72बेंगलुरु15 अप्रैल 2024
MI न्यूयॉर्कवॉशिंगटन5361338.413.86ओकलैंड15 जुलाई 2026
DCपंजाब किंग्स529638.513.62दिल्ली25 अप्रैल 2026
SRHRR5281240.013.2हैदराबाद23 मार्च 2025
KKRपंजाब किंग्स523838.413.52ईडन गार्डन्स26 अप्रैल 2024
SRHMI523840.013.07हैदराबाद27 मार्च 2024
अमृतसर सूरमासमोहाली किंग्स5201539.213.27मोहाली30 अगस्त 2026
दक्षिण अफ्रीकावेस्टइंडीज517938.513.31सेंचुरियन26 मार्च 2023
हीटस्कॉर्चर्स515839.512.92ब्रिस्बेन19 दिसंबर 2025
ग्लेडिएटर्ससुल्तान्स5151140.012.87रावलपिंडी11 मार्च 2023

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यूपी टी20 लीग 2026 के प्लेऑफ की तीन टीमें पक्की हो चुकी हैं। भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स पांचवी जीत के बाद दूसरे नंबर पर अंकतालिका में है और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं मेरठ का विजय रथ रोकने वाली नोएडा किंग्स ने भी एलिमिनेटर के लिए जगह पक्की की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर