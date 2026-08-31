शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में अमृतसर सूरमास का सामना मोहाली किंग्स से हुआ। इस मुकाबले में रनों का अंबार देखने को मिला और पूरे मैच में कुल 520 रन बने। इस मुकाबले में अमृतसर के कप्तान अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनकी इस पारी पर मोहाली के अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया।

इस मैच में पहले खेलते हुए अमृतसर की टीम ने 19.5 ओवर में 258 रन बनाए। कप्तान अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन की बेहतरीन पारी खेली जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके साथी ओपनर सहज धवन ने भी 18 गेंद पर 45 रन ठोके। इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नमन धीर ने 22 गेंद पर तूफानी 47 रन बना दिए। इस तरह अमृतसर सूरमास ने 258 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

259 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहाली किंग्स की टीम की शुरुआत डगमगा गई। ओपनर मनप्रीत जोहाल खाता भी नहीं खोल पाए। चौथे नंबर के बल्लेबाज आर्यन भाटिया का भी खाता नहीं खुला और स्कोर एक वक्त 69 रन पर तीन विकेट था। अनमोलप्रीत सिंह एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने अमृतसर के गेंदबाजों की फिर भयंक धुनाई की।

अनमोल के शतक से अमृतसर बेहाल

अनमोलप्रीत ने 51 गेंद पर 133 रन की भीषण पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के लगाए। उनका साथ दिया कप्तान रमनदीप सिंह ने और उन्होंने 40 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। अंत में हरप्रीत बराड़ के 8 गेंद पर 23 रन से टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली। मोहाली किंग्स ने 19.3 ओवर में ही सिर्फ 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

दुनिया के किसी भी टी20 लीग के मैच की बात करें तो यह एक मैच में बनने वाला सातवां सबसे बड़ा स्कोर है। इस मामले में आईपीएल 2024 का वह मुकाबला टॉप पर है जब सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले में 549 रन बने थे। देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट:-

किसी टी20 लीग के एक मैच में सबसे ज्यादा रन

टीम 1 टीम 2 रन विकेट ओवर रन रेट मैदान मैच की तारीख RCB SRH 549 10 40.0 13.72 बेंगलुरु 15 अप्रैल 2024 MI न्यूयॉर्क वॉशिंगटन 536 13 38.4 13.86 ओकलैंड 15 जुलाई 2026 DC पंजाब किंग्स 529 6 38.5 13.62 दिल्ली 25 अप्रैल 2026 SRH RR 528 12 40.0 13.2 हैदराबाद 23 मार्च 2025 KKR पंजाब किंग्स 523 8 38.4 13.52 ईडन गार्डन्स 26 अप्रैल 2024 SRH MI 523 8 40.0 13.07 हैदराबाद 27 मार्च 2024 अमृतसर सूरमास मोहाली किंग्स 520 15 39.2 13.27 मोहाली 30 अगस्त 2026 दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज 517 9 38.5 13.31 सेंचुरियन 26 मार्च 2023 हीट स्कॉर्चर्स 515 8 39.5 12.92 ब्रिस्बेन 19 दिसंबर 2025 ग्लेडिएटर्स सुल्तान्स 515 11 40.0 12.87 रावलपिंडी 11 मार्च 2023

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यूपी टी20 लीग 2026 के प्लेऑफ की तीन टीमें पक्की हो चुकी हैं। भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स पांचवी जीत के बाद दूसरे नंबर पर अंकतालिका में है और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं मेरठ का विजय रथ रोकने वाली नोएडा किंग्स ने भी एलिमिनेटर के लिए जगह पक्की की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





