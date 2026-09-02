शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 7वें मैच में अमृतसर सूर्माज ने फजील्का फाल्कन्स को हराते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली अमृतसर का इस टूर्नामेंट में लगातार दो हार के बाद खाता खुला है। इस मुकाबले में अमृतसर के लिए कप्तान अभिषेक बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन 233.33 के स्ट्राइक रेट से 9 गेंद पर 21 रन की तूफानी शुरुआत उन्होंने टीम को दिलाई। फिर नमन धीर और अभय चौधरी की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों से टीम को जीत मिली।
इस मैच में पहले खेलते हुए फजील्का फाल्कन्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए थे। फजील्का के लिए विहान मल्होत्रा ने 60 और कप्तान सनवीर सिंह ने 63 रन की पारी खेली थी। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमृतसर की शुरुआत अभिषेक ने तेज की लेकिन टीम ने 39 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद नमन धीर (88 नाबाद) और अभय चौधरी (58 नाबाद) ने 147 रनों की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई। फजील्का की यह दूसरे मैच में पहली हार है।
शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 7वें मैच के बाद अंकतालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|लुधियाना लायंस
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.473
|2
|भटिंडा रॉयल्स
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.319
|3
|जालंधर वॉरियर्स
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.165
|4
|फजील्का फाल्कन्स
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.017
|5
|अमृतसर सूर्माज
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.273
|6
|मोहाली किंग्स
|3
|1
|2
|0
|2
|-2.810
शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 7वें मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|स्थान
|खिलाड़ी
|टीम
|रन
|मैच
|पारी
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|चौके
|छक्के
|1
|नमन धीर
|अमृतसर
|252
|3
|3
|117
|126
|200.00
|1
|1
|16
|19
|2
|प्रभसिमरन सिंह
|जालंधर
|201
|2
|2
|125
|201
|225.84
|1
|1
|22
|12
|3
|अभिषेक शर्मा
|अमृतसर
|180
|3
|3
|82
|60
|253.52
|0
|2
|13
|16
|4
|विहान मल्होत्रा
|फजील्का
|163
|2
|2
|103
|163
|189.53
|1
|1
|18
|7
|5
|अनमोलप्रीत सिंह
|मोहाली
|146
|3
|3
|133
|48.67
|221.21
|1
|0
|12
|12
शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 7वें मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|स्थान
|खिलाड़ी
|टीम
|विकेट
|मैच
|पारी
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|इकॉनमी रेट
|5+ विकेट
|3+ विकेट
|1
|साहिल भास्कर
|लुधियाना
|6
|2
|2
|6.50
|6.00
|6.50
|0
|2
|2
|सुमित शर्मा
|भटिंडा
|5
|2
|2
|13.00
|9.20
|8.48
|0
|1
|3
|गौरव चौधरी
|भटिंडा
|5
|2
|2
|12.80
|8.40
|9.14
|0
|1
|4
|नवप्रीत सिंह
|फजील्का
|5
|2
|2
|19.40
|9.00
|12.93
|0
|1
|5
|तेजप्रीत सिंह
|मोहाली
|5
|3
|3
|17.80
|10.80
|9.89
|0
|1
नमन धीर नंबर 1, अभिषेक-प्रभसिमरन टॉप 3 में, शेर ए पंजाब लीग में मोहाली-लुधियाना मैच के बाद सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले शीर्ष 10 बैटर
शेर ए पंजाब टी20 लीग के छठे मैच में लुधियाना लायंस ने मोहाली किंग्स को 7 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में लुधियाना नंबर 1 बनी। वहीं टॉप 10 सिक्सर किंग में नमन धीर टॉप पर हैं तो अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह टॉप 3 में मौजूद हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर