अभिषेक शर्मा ने अपने 207वें टी20 मुकाबले में पहला छक्का लगाते ही इस फॉर्मेट में 6000 रन पूरे कर लिए। वहीं इस पारी में 22 गेंद पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। टी20 इंटरनेशनल में यह उनका 12वां अर्धशतक था। भारतीय पारी में फजलहक फारूखी के खिलाफ पहले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए उन्होंने अपना खाता खोला और सबसे तेज 6000 टी20 रन बनाने वाले भारतीय और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने 32 गेंद पर 82 रन ठोके जिसमें 7 चौके व 7 छक्के शामिल थे।

उन्होंने इस मामले में कैरेबियाई दिग्गज आंद्रे रसेल समेत चार बल्लेबाजों को पीछे छोड़ा। अभिषेक शर्मा गेंदों के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे तेज 6000 टी20 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। इस मामले में फिन एलन नंबर 1 पर हैं। अगर टी20 में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 टी20 रन बनाने की बात करें तो एलन ने 3386 गेंद पर ऐसे किया था और अब अभिषेक शर्मा ने 3420 गेंद पर 6000 टी20 रन पूरे किए। इस मामले में वह आंद्रे रसेल, टिम डेविड, फिल साल्ट और विल जैक्स से आगे निकले।

टी20 में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज (गेंद के लिहाज से)

3386 : फिन एलन

फिन एलन 3420 : अभिषेक शर्मा*

अभिषेक शर्मा* 3550 : आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल 3681 : टिम डेविड

टिम डेविड 3857 : विल जैक्स

विल जैक्स 3857 : फिल साल्ट

अभिषेक शर्मा ने 12वीं बार T20I में 25 से कम गेंद में पूरे किए 50 रन

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में यह 14वां फिफ्टी प्लस स्कोर है और इसमें से 12 मौकों पर 25 से कम गेंद पर उन्होंने ऐसा किया है। कोई भी बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में इतनी बार 25 से कम गेंद में 50 रन तक पहुंचा है। सूर्यकुमार यादव ने 9 बार अपने करियर में ऐसा किया है।

अभिषेक शर्मा का कैसा रहा टी20 रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा का टी20 रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। उन्होंने अब तक 207 मैचों की 203 पारियों में 6077* रन बना लिए हैं। इसमें उनके 1711* टी20 इंटरनेशनल रन भी शामिल हैं जो उन्होंने 57 मैचों की 56 पारियों में बनाए हैं। उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल मैच में अब तक 12 अर्धशतक ठोके हैं, जबकि टी20 में उनके नाम कुल 38 अर्धशतक दर्ज हैं। वह टी20 में कुल 9 और टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक लगा चुके हैं।

जसप्रीत बुमराह ने टी20 में लौटते ही किया कमाल, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल के क्लब में एंट्री

जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने अपने पहले ओवर में ही रहमनुल्लाह गुरबाज को शून्य पर आउट किया और टी20 में अपने 350 विकेट भी पूरे किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





