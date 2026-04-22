अभिषेक शर्मा ने मंगलवार 21 अप्रैल की रात नौवां टी20 शतक और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल करियर में पहली बार पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी की। उनकी 135 रन की नाबाद पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद 242 रन के विशाल स्कोर तक पहुंची और दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की।

इस पारी के बाद, उनके मेंटर युवराज सिंह ने अपने शागिर्द की जमकर तारीफ की। युवराज सिंह ने X पर लिखा, ‘‘बल्ले को अपना काम करने दो! बहुत बढ़िया खेले अभिषेक सर!’’ अभिषेक शर्मा की 68 गेंद की इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत में ट्रैविस हेड (37) और हेनरिक क्लासेन (13 गेंदों पर नाबाद 37 रन) का भी अहम योगदान रहा।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बढ़िया रही थी। केएल राहुल (37) और नितीश राणा (57) के बीच 45 गेंद 86 रन की साझेदारी हुई, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की लय टूट गई।

ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 रन देकर 4 विकेट लिए और दिल्ली कैपिटल्स को 195/9 के स्कोर पर ही रोक दिया। जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2026 की अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि दिल्ली कैपिटल्स फिसलकर 5वें स्थान पर आ गई।

अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद अपनी पारी के बारे में बात करते हुए कहा कि टीम की योजना पावरप्ले में आक्रामक खेलने की थी, लेकिन उन्हें जल्द ही परिस्थितियों का दोबारा आकलन करना पड़ा। अभिषेक ने कहा, ‘‘जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, मुझे लगा कि हमारे पास एक योजना है…, लेकिन विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए हमें अपनी योजना में फिर से बदलाव करना पड़ा। मैं बस पावरप्ले का फायदा उठाना चाहता था और दर्शकों का मनोरंजन करना चाहता था।’’

अभिषेक ने यह भी बताया कि जब तक पारी आगे नहीं बढ़ जाती, तब तक एक औसत स्कोर का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टीम के अंदर के माहौल को भी श्रेय दिया, जिसकी वजह से उन्हें आजादी से खेलने का मौका मिला।

अभिषेक शर्मा ने कहा, ‘‘आपको कप्तान और कोच का पूरा समर्थन मिलना चाहिए… यह बहुत जरूरी है। 2024 में सनराइज़र्स का माहौल ही ‘गेम-चेंजर’ साबित हुआ। ऐसा लगा जैसे वे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।’’

अभिषेक शर्मा ने यह भी बताया कि इस तरह की आजादी ने उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है। अपनी जबरदस्त पारी के बाद उन्हें अपने मेंटर युवराज सिंह से भी काफी तारीफ मिली। युवराज सिंह ने ‘X’ पर लिखा, ‘‘बल्ले को अपना काम करने दो! तुम हर दिन बेहतर होते जा रहे हो। बहुत बढ़िया खेले अभिषेक सर! अपनी इस प्रक्रिया को जारी रखो।’’

युवराज सिंह 2019 के आस-पास से ही अभिषेक शर्मा को मेंटर कर रहे हैं। साल 2020 में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान मोहाली में एक व्यवस्थित ट्रेनिंग कैंप के जरिये उनकी यह पार्टनरशिप और भी मजबूत हुई। युवराज सिंह ने अभिषेक को एक घरेलू खिलाड़ी से अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने में मदद करने के लिए ‘‘चार-वर्षीय योजना’’ लागू की।

दीपक चाहर पहले चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। उनका महेंद्र सिंह धोनी के साथ भाई जैसा रिश्ता है। धोनी और वह उनसे मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।)



