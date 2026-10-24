न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20आई मैच में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने कोशिश तो की, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। बैटिंग के लिए मुश्किल पिच पर अभिषेक ने भारत के लिए 27 रन की पारी खेली, लेकिन मिचेल सैंटनर की गेंद पर वो नाथन स्मिथ की गेंद पर कैच आउट हो गए। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया और उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

अभिषेक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में क्राइस्टचर्च में 21 गेंदों पर 27 रन बनाए और इस दौरान एक छक्का और 3 चौके लगाए। इस एक छक्के के दम पर वो टी20आई के पावरप्ले में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। यही नहीं वो टी20आई के पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। अभिषेक ने अब तक टी20आई पावरप्ले में 785 गेंदों पर कुल 100 छक्के लगा चुके हैं।

टी20आई पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 1672 गेंदों पर कुल 98 छक्के लगाए थे जबकि तीसरे स्थान पर मार्टिन गप्टिल हैं जिन्होंने 1609 गेंदों पर कुल 97 छक्के लगाए थे। मुहम्मद वसीम इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने टी20आई पावरप्ले में 1201 गेंदों पर कुल 95 छक्के लगाए थे जबकि पांचवें स्थान पर पॉल स्टारलिंग हैं जिन्होंने 1921 गेंदों पर 94 छक्के लगाए थे। अभिषेक की बात करें तो उन्होंने अब तक खेले 69 टी20आई मैचों में कुल 147 छक्के लगाए हैं।

टी20आई पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

100 छक्के – अभिषेक शर्मा (785 गेंदें)

98 छक्के – रोहित शर्मा (1672)

97 छक्के – मार्टिन गप्टिल (1609)

95 छक्के – मुहम्मद वसीम (1201)

94 छक्के – पॉल स्टार्लिंग (1921)

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)