Asian Legends League 2026: एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के तीसरे लीग मैच में इंडियन रॉयल्स टीम ने बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट पर 135 रन बनाए और बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में इंडिया की तरफ से सारुल कंवर ने सबसे बड़ी पारी खेली जबकि कप्तान नमन ओझा का बल्ला इस मैच में नहीं चला। इस मैच में सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी नहीं खेले जिसका असर साफ तौर पर इंडिया की बल्लेबाजी पर दिखा।

नहीं चले नमन, सारुल कंवर ने बनाए 40 रन

इंडिया के लिए सारुल कंवर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 34 गेंदों पर 3 छक्के और एक चौके की मदद से नाबाद 40 रन की पारी खेली। टीम के ओपनर अभिषेक अभिषेक जलोटा ने 20 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके भी जड़े। कप्तान नमन ओझा ने निराश किया और वो 8 गेंदों पर सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए असद पठान ने तेज गति से खेलते हुए 13 गेंदों पर 22 रन जरूर बनाए, लेकिन वो इस पारी को बड़े स्कोर में बदलने में कामयाब नहीं हो पाए।

ऋषि धवन ने भी निराश किया और वो 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने जबकि करण वालिया ने भी 6 गेंदों पर सिर्फ एक रन की पारी खेली और आउट हो गए। शाबाद जकाती ने 14 रन जबकि अनुरित सिंह 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। बांग्लादेश की तरफ से सकलैन साजिब ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। इंडि.या की तरफ से इस मैच में एक भी अर्धशतकीय साझेदारी तक नहीं हो पाई साथ ही शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के निराश करने वाले प्रदर्शन की वजह से भारत बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाया।

बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ इंडियन रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन

नमन ओझा (विकेटकीपर/कप्तान), अभिषेक जलोटा, ऋषि धवन, शादाब जकाती, फरमान अहमद, कुणाल राजदान, करण वालिया, सारुल कंवर, वीर प्रताप सिंह, परविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह।

इंडियन रॉयल्स की टीम

शिखर धवन (कप्तान), नमन ओझा (विकेटकीपर), अंबाती रायुडू, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंह, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषि धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल, शादाब जकाती, अनुरीत सिंह, असद पठान, सारुल कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन, सुबोथ भाटी।

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