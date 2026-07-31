एशियन लीजेंड्स लीग 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस लीग के तीसरे मैच में बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ इंडियन रॉयल्स की टीम जिस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरी उसमें कई स्टार खिलाड़ी जैसे कि सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायुडू, शिखर धवन, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी शामिल नहीं रहे। इस टीम के कप्तान धवन हैं, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान नमन ओझा के हाथों में सौंपी गई।

नमन ओझा-अभिषेक जलोटा ओपनर

इंडियन रॉयल्स के लिए इस मैच में ओपनर की भूमिका में नमन ओझा और अभिषेक जलोटा हैं जबकि इसके बाद के बैटिंग क्रम में ऋषि धवन, शादाब जकाती, फरमान अहमद, कुणार राजदार और करण वालिया हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सारुल कंवर, वीर प्रताप सिंह, परविंदर सिंह और कुलविंदर सिंह के हाथों में है। इस मैच में इंडियन रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम के कई स्टार खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं बने, लेकिन वो क्यों इस मैच में नहीं खेले इसकी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई।

बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ इंडियन रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन

नमन ओझा (विकेटकीपर/कप्तान), अभिषेक जलोटा, ऋषि धवन, शादाब जकाती, फरमान अहमद, कुणाल राजदान, करण वालिया, सारुल कंवर, वीर प्रताप सिंह, परविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह।

इंडियन रॉयल्स के खिलाफ बांग्लादेश टाइगर्स की प्लेइंग इलेवन

मेंहदी मारुफ, नजमुल हुसैन मिलन, धीमान घोष (विकेटकीपर/कप्तान), आलोक कपाली, अबुल हसन, मुक्तार अली, सकलैन साजिब, शफीउल इस्लाम, अहमद सादेकुर, अब्दुल्ला अल मामून, मिजानुर रहमान।

इंडियन रॉयल्स की टीम

शिखर धवन (कप्तान), नमन ओझा (विकेटकीपर), अंबाती रायुडू, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंह, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषि धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल, शादाब जकाती, अनुरीत सिंह, असद पठान, सारुल कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन, सुबोथ भाटी।

बांग्लादेश टाइगर्स की टीम

आसिफ अहमद, तुषार इमरान, मेहेदी मारुफ, आलोक कपाली, शाकिब अल हसन (कप्तान), अरिफुल हक, धीमान घोष (विकेटकीपर), जियाउर रहमान, मुक्तार अली, शफीउल इस्लाम, रुबेल हुसैन, नदीफ चौधरी, नजमुस सादात, नईम इस्लाम, शुवागता होम, इलायस सनी, फरहाद हुसैन, सकलैन साजिब, नजमुल हुसैन मिलन, अबुल हसन। तपोश घोष, जुबैर हुसैन, उत्तम सरकार।

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