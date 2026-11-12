ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के चुनावी नियमों और संविधान के बीच कथित विसंगति का मुद्दा उठाया है। अभिनव बिंद्रा ने इस संबंध में आईओए (IOA) अध्यक्ष पीटी उषा और CEO रघुराम अय्यर को 31 अक्टूबर 2026 को लिखे पत्र को सार्वजनिक करते हुए अपना पक्ष रखा है।

अभिनव बिंद्रा के मुताबिक, उन्होंने चुनाव अधिकारी से आईओए के संविधान के अनुच्छेद 3.7 और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के चुनाव (एसओएम) से जुड़े नियमों के बीच अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनके मूल सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभिनव बिंद्रा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या चुनावी नतीजे को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

अभिनव बिंद्रा ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आईओए के आठ एसओएम को चुनने के लिए सोमवार नौ नवंबर 2026 को हुए मतदान में अपना वोट डाला। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि भारत की खेलों के क्षेत्र में बढ़ती महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता भी खिलाड़ियों की उपलब्धियों की तरह ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

अभिनव बिंद्रा ने ‘इंस्टाग्राम’ पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा, ‘‘मेरा मानना है कि किसी संस्था की ताकत इस बात में नहीं है कि वहां कोई सवाल न उठे, बल्कि उनका समाधान करने की उसकी तत्परता में निहित होती है। मजबूत प्रशासन केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं है, यह वह नींव है जिस पर खेलों की दीर्घकालिक प्रगति टिकी होती है।’’

अभिनव बिंद्रा ने लिखा, ‘‘मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी संस्थागत और चुनावी प्रक्रियाओं में संवैधानिक स्पष्टता, निष्पक्षता और अखंडता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सिद्धांत कभी भी व्यक्ति या परिणामों पर निर्भर नहीं होने चाहिए।’’

अभिनव बिंद्रा ने कहा, ‘‘आखिरकार हमारे खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके फैसलों पर ही नहीं, बल्कि उन प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और ईमानदारी पर भी निर्भर करती है, जिनके माध्यम से ये फैसले किए जाते हैं। भारतीय खेल इससे कम किसी भी चीज़ का हकदार नहीं है।’’

अभिनव बिंद्रा ने एसओएम (SOM) चुनावों से पहले 31 अक्टूबर को पीटी उषा को एक पत्र लिखा था। पत्र में अभिनव बिंद्रा ने आईओए संविधान के अनुच्छेद 3.7 और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के चुनाव से संबंधित नियमों के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया।

अभिनव बिंद्रा का पीटी उषा और रघुराम अय्यर को लिखा गया पत्र

आदरणीय अध्यक्ष महोदया और CEO महोदय,

आशा करता हूं कि आप दोनों स्वस्थ और कुशल होंगे।

मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। मेरी यह बात सद्भावना और भारत में ओलंपिक आंदोलन के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर है।

जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आईओए के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर संगठन के संविधान के अनुच्छेद 3.7 और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (Sportspersons of Outstanding Merit) के चुनाव के लिए हाल ही में जारी नियमों के बीच दिखाई दे रहे अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा था।

मैंने इस संबंध में दोबारा भी सवाल उठाया। मुझे जवाब में बताया गया कि चुनाव के दौरान किन नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन संविधान और चुनावी नियमों के बीच इस अंतर को लेकर मेरा मूल सवाल अनुत्तरित ही रहा। मुझे वास्तव में इसी बात का स्पष्टीकरण चाहिए था।

मैंने स्वतंत्र रूप से चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनने का फैसला किया है। हालांकि, मेरा मानना है कि मैंने जो सवाल उठाया था, वह मेरी उम्मीदवारी से अलग है और उसका महत्व अब भी बना हुआ है।

मुझे इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि अपने ही संगठन के संविधान की व्याख्या से जुड़े जायज सवाल का जवाब नहीं मिला। संभव है कि नियमों में दिखाई दे रहे इस अंतर की कोई उचित वजह हो। मैं उसे समझना चाहता था और इस बारे में स्पष्टीकरण मिलने का स्वागत करता।

मैं समझता हूं कि चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया है। खासकर ऐसे समय में, जब भारतीय खेल प्रशासन में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे अनुभव हमें यह सोचने का मौका देते हैं कि भविष्य में अपनी संस्थागत प्रक्रियाओं को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।

आगे यह जरूरी है कि संविधान के प्रावधानों, चुनावी नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट तालमेल हो और उनकी जानकारी भी ठीक से दी जाए, ताकि किसी तरह की उलझन या भ्रम की स्थिति न बने।

इसके साथ ही ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें जायज सवालों का समय रहते जवाब दिया जा सके। ऐसा होने से वे सवाल आगे चलकर अनिश्चितता या मतभेद की वजह नहीं बनेंगे।

मेरे विचार से अच्छे प्रशासन का मतलब केवल नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना नहीं है, बल्कि लोगों का उन पर भरोसा कायम करना भी है।

खिलाड़ियों और सदस्यों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है, अच्छे इरादे से उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और संस्था रचनात्मक सुझावों के लिए हमेशा तैयार है।

भारत में ओलंपिक आंदोलन के संरक्षक के रूप में मेरा मानना है कि IOA की यह जिम्मेदारी भी है और उसके पास एक उदाहरण पेश करने का अवसर भी है।

हम अपने खिलाड़ियों से अनुशासन, निष्पक्षता और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सर्वोच्च अपेक्षा रखते हैं। हमारी खेल संस्थाओं को भी अपने कामकाज में इन्हीं मूल्यों को अपनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए।

मैं यह बात मौजूदा मामले को आगे बढ़ाने या किसी की मंशा पर सवाल उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं अपने देश में ओलंपिक आंदोलन के भविष्य को लेकर गंभीर हूं और इसकी बेहतरी चाहता हूं।

नियमों को स्पष्ट बनाने, बेहतर संवाद कायम करने और सवालों पर समय रहते जवाब देने जैसी छोटी-छोटी पहल भी संस्थाओं के प्रति लोगों के भरोसे को मजबूत कर सकती हैं।

अंततः किसी मजबूत संस्था की पहचान इस बात से नहीं होती कि वहां सवाल उठते हैं या नहीं, बल्कि इससे होती है कि वह उन सवालों का जवाब कितने भरोसे और खुलेपन के साथ देती है।

अगले एक महीने में चुनाव होने वाले हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ आपसी सम्मान की भावना में पूरी हो। आईओए के लिए यह अहम समय है।

मुझे उम्मीद है कि यह चुनाव केवल नए प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे संस्था और उसके मूल्यों के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।

चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।

यह अच्छी बात है कि लोग आगे आकर भारतीय खेलों में योगदान देना चाहते हैं। चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, मेरी उम्मीद है कि सभी लोग खिलाड़ियों की सेवा और भारतीय ओलंपिक आंदोलन को मजबूत बनाने के बड़े उद्देश्य के साथ एकजुट रहेंगे।

चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभा रहे सभी लोगों के साथ-साथ आप दोनों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह सकारात्मक और उपयोगी साबित होंगे और इस पूरी प्रक्रिया के बाद हम एक अधिक मजबूत, एकजुट और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता देने वाले आईओए के रूप में आगे बढ़ेंगे।

सादर,

अभिनव बिंद्रा

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