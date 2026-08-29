दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन और रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन के बीच खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत 30 अगस्त यानी रविवार से भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9.30 बजे से होगी। ईस्ट जोन ने नॉर्थ-ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से पहले क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

इसमें कोई शक नहीं है कि रजत पाटीदार की टीम काफी मजबूत है जिसमें रिंकू सिंह, आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, आर्यन जुयाल जैसे मैच विनर मौजूद हैं। यानी इशान किशन की टीम को एक मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ इस मैच में मैदान पर उतरना होगा। हालांकि इशान की टीम ने पहले क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था और इस मैच में सुदीप घरामी और शाहबाज अहमद ने शतक भी लगाए थे तो वहीं अभिजीत सरकार और अनुकूल रॉय ने 5-5 विकेट भी लिए थे।

ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना नहीं

ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन, इस टीम के ओपनर वैभव सूर्यवंशी, अभिमन्यु ईश्वरन, विराट सिंह जैसे प्लेयर पहले क्वार्टर फाइनल में नहीं चले थे, लेकिन सेमीफाइनल में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जरूर रहेगी क्योंकि ये सभी खिलाड़ी काफी प्रतिभाशाली हैं और कभी भी फायर कर सकते हैं। अब सेंट्रल जोन के खिलाफ ईस्ट जोन किस प्लेइंग इलेवन से साथ मैदान पर उतर सकती है इसके बारे में बात करते हैं।

सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन के लिए वैभव और अभिमन्यु ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे तो वहीं कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, विराट सिंह और इशान किशन मध्यक्रम में बैटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीम में ऑलराउंडर के रूप में शाहबाज अहमद होंगे जो बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं तो वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, अभिजीत सरकार होंगे।

पहले सेमीफाइनल के लिए ईस्ट जोन की संभावित प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिमन्यु ईश्वरन, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, विराट सिंह, इशान किशन (कप्तान), शाहबाज अहमद, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, अभिजीत सरकार।

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए सेंट्रल जोन की टीम

रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उप कप्तान), आयुष पांडे, सारांश जैन, आर्यन पांडे, अरशद खान, कुणाल चंदेला, अमन मोखड़े, यश राठौड़, हर्ष दुबे, नचिकेत भूटे, जीशान अंसारी, यश ठाकुर, कुणाल सिंह राठौड़, आर्यन जुयाल।

रोहित आखिरी पायदान पर, कोहली नंबर 1, सचिन-द्रविड़ लिस्ट में; सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)