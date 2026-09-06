Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone: साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में ईस्ट जोन के ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन तेज गति से बैटिंग करते हुए नजर आए। अभिमन्यु आमतौर पर टेस्ट में धीमी गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपन करते हुए फाइनल की पहली पारी में वो काफी बदले से अंदाज में दिखे और अपना अर्धशतक भी 46 गेंदों पर पूरा करते हुए ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अभिमन्यु ईश्वरन ने 46 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

अभिमन्यु ईश्वरन ने भी साउथ जोन के खिलाफ तेज बल्लेबाजी की और उन्होंने अपना अर्धशतक पहली पारी में सिर्फ 46 गेंदों पर पूरा किया। अभिमन्यु ने इस दौरान एक छक्का और 7 चौके लगाए। अभिमन्यु ने पहली पारी में एक छक्का और 10 चौकों की मदद से 72 रन की पारी खेली और आउट हुए। उन्होंने पहले विकेट के लिए वैभव के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी पूरी की। अभिमन्यु और वैभव ने मिलकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच 88 गेंदों पर 100 रन की पार्टनरशिप हुई।

अभिमन्यु ने तोड़ा पंत का रिकॉर्ड

अभिमन्यु ईश्वरन ने फाइनल की पहली पारी में अपना अर्धशतक 46 गेंदों पर पूरा किया और वो दलीप ट्रॉफी में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। उन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने दलीप ट्रॉफी में 46 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। दलीप ट्रॉफी में सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा कमाल 35 गेंदों पर किया था जबकि वैभव सूर्यवंशी दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 42 गेंदों पर इस टूर्नामेंट में अर्धशतक लगाया था।

दलीप ट्रॉफी में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

रविंद्र जडेजा- 35 गेंद- साल 2010

वैभव सूर्यवंशी- 42 गेंद- साल 2026

श्रेयस अय्यर- 44 गेंद- साल 2024

अभिमन्यु ईश्वरन- 46 गेंद- साल 2026

ऋषभ पंत- 47 गेंद- साल 2024

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)