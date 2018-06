क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार रहे एबी डिविलियर्स शायद आज (7 जून) का दिन कभी नहीं भूलते होंगे। लाखों-करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले एबी डिविलियर्स के लिए यह दिन बेहद ही खास है। नहीं, इस दिन उनका जन्मदिन तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस दिन क्रिकेट की दुनिया में एबी डिविलियर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो फिर कभी उनके करियर में उनके साथ दोबारा नहीं हुआ। जी हां, 7 जून को एबी डिविलियर्स पहली और आखिरी बार एकदिवसीय मुकाबले में ‘गोल्डेन डक’ पर आउट हुए थे। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकाबले में इमाद वसीम की तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर एबी डिविलियर्स ‘गोल्डेन डक’ पर आउट हुए थे और उस समय उनका निजी स्कोर था शून्य।

हालांकि शून्य के स्कोर पर तो पहले भी डिविलियर्स आउट हो चुके हैं, लेकिन यहां ‘गोल्डेन डक’ से मतलब यह है कि डिविलियर्स पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवैलियन लौट गए थे। आईसीसी ने इस मैच का वीडियो शेयर कर एबी डिविलियर्स को याद किया। ‘गोल्डेन डक’ पर आउट होने के मामले में श्रीलंकाई क्रिकेटर्स सबसे आगे हैं और वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल भी इस लिस्ट में शुमार हैं।

#OnThisDay a year ago South Africa faced Pakistan at #CT17, and @simadwasim did something very special…

Got @ABdeVilliers17 out for the only golden duck of his ODI career! pic.twitter.com/aMRmeZ3UL4

— ICC (@ICC) June 7, 2018