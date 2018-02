IND vs SA: वनडे और टी20 सीरीज हारकर बोले एबी डिविलियर्स, भारत जीत का हकदार था

भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात रनों से जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर लिया। विराट की गैरमौजूदगी में टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और टीम हर डिपार्टनमेंट में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों पर हावी नजर आई। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने मैच के बाद सोशल मीडिया के जरिए भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की। डिविलियर्स ने कहा, ”भारतीय टीम इस मैच में बेहतर खेली और वो इस जीत को डिजर्व करती है। डिविलियर्स ने ट्विटर पर लिखा, ” दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वो भारत के मुकाबले थोड़े पीछे रहे गए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार का काम किया और रन बचाने में कामयाब रहे”। इसके अलावा डिविलियर्स ने अपने ट्वीट में ब्लू बुल्स रग्बी खेल का जिक्र भी किया। तीन मैचों की सीरीज के निर्णायक मैच में भारतीय टीम की यह जीत कई मायनों में खास है। साल 2017 में भारत दौरे पर आई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम ने टी-20 के फाइनल मैचों में जीत हासिल की थी।

पिछले कुछ समय से भारतीय टीम फाइनल मुकाबलों को जीतने में अक्सर कामयाब रही है। साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ भी भारतीय टीम एक टी-20 मैच के फाइनल में जीत हासिल की थी। भारतीय टीम इस प्रदर्शन को 6 मार्च से श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले ट्राई सीरीज में भी जारी रखने की कोशिश करेगी। ट्राई सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। इस दौरे पर कई सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया गया है।

वहीं टीम के साथ कुछ नए युवा खिलाड़ी भी जुड़ेंगे। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी के दौरान टी-20 में खेले गए मैचों को जीतने में हमेशा कामयाब रहे हैं। रोहित शर्मा की कोशिश ट्राई सीरीज में भी लगातार मैच जीतने की होगी। वहीं विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम इस टूर्नामेंट में खेलते नजर नहीं आएंगे।

Proteas fought hard, India was just too good in the shorter version and deserved the win. In other news, @BlueBullsRugby made my day, and now for some very entertaining Golf. Can’t wait to join the Proteas tomorrow again!! Ready to rumble

