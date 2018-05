Ab De Villiers Retirement: डिविलियर्स के संन्यास पर शॉक में क्रिकेट जगत, दिग्गज बोले- आज क्रिकेट गरीब हो गया

दुनिया के महानतम क्रिकेटर्स में शुमार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। डिविलियर्स के इस फैसले से क्रिकेट दिग्गजों से लेकर उनके फैंस में मायूसी की लहर छा गी है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरह से इतनी जल्दी उनका मिस्टर 360 डिग्री इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देगा। डिविलियर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि अब मैं थक गया हूं। अपने विडियो में डि विलियर्स ने कहा, ‘मेरी पारी पूरी हुई, और ईमानदारी से कहूं, तो मैं थक गया हूं। यह मुश्किल निर्णय था, मैंने इस पर लंबे समय तक विचार किया और अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, बावजूद इसके कि मैं अभी शानदार क्रिकेट खेल रहा हूं।’ डि विलियर्स ने ये भी कहा, ‘हाल ही हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सीरीज जीती और अब महसूस कर रहा हूं कि क्रिकेट छोड़ने का यह सही समय है।’

इस तरह से अचानक संन्यास भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और कॉमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा, क्रिकेट की दुनिया के पिछले एक दशक का सबसे बड़े इंटरटेनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एबी आपकी कमी महसूस होगी। आज क्रिकेट गरीब हो गया है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं डिविलियर्स!

