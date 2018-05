Ab De Villiers Retirement: जब डिविलियर्स की बैटिंग देख कमेंटेटेर ने कर दी थी डीएनए टेस्ट कराने की मांग

दुनिया के महानतम क्रिकेटर्स में शुमार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। डिविलियर्स के इस फैसले से क्रिकेट दिग्गजों से लेकर उनके फैंस में मायूसी की लहर छा गी है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरह से इतनी जल्दी उनका मिस्टर 360 डिग्री इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देगा। डिविलियर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि अब मैं थक गया हूं। अपने विडियो में डिविलियर्स ने कहा, ‘मेरी पारी पूरी हुई, और ईमानदारी से कहूं, तो मैं थक गया हूं। यह मुश्किल निर्णय था, मैंने इस पर लंबे समय तक विचार किया और अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, बावजूद इसके कि मैं अभी शानदार क्रिकेट खेल रहा हूं।’ डि विलियर्स ने ये भी कहा, ‘हाल ही में हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सीरीज जीती और अब महसूस कर रहा हूं कि क्रिकेट छोड़ने का यह सही समय है।’

आईपीएल 11 में अब्राहम डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सदस्य थे। 21 अप्रैल, 2018 को आरसीबी का मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ हुआ था। इस मैच में डिविलियर्स के नाबाद 90 रन की धुआंधार पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली को छह विकेट से हरा दिया था। दिल्ली के खिलाफ डिविलियर्स के आश्यर्यजनक प्रदर्शन पर दिग्गज कमेंटटेर आकाश चोपड़ा ने उनके डीएनए जांच की मांग कर दी थी। इस बाबत आकाश चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा ता कि, ‘मुझे फिर दोहराने दो। हम एबी के डीएनए जांच की मांग करते हैं। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ इंसानों के लिए है।’

