पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स ने बताया कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम के नाम हो सकता है।

Sanjay Savern

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने मेजबान भारत के 2023 विश्व कप जीतने की भविष्यवाणी की है। एबी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में अपनी धरती पर वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था और एक बार फिर से वैसा ही कमाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसे 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कर आखिरी बार साल 2019 में इंग्लैंड में खेला गया था और इंग्लिश टीम ने इस खिताब पर पहली बार कब्जा करने में सफलता हासिल की थी। भारत बन सकता है चैंपियन एब डीविलियर्स ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर फैंस के साथ सवाल-जवाब का एक सेशन आयोजित किया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन-कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारत और मुझे लगता है कि वो अपनी धरती पर दोबारा चैंपियन भी बन सकते हैं। भारत के लिए यह वर्ल्ड कप एक परी कथा जैसा होने जा रहा है। वहीं उन्होंने भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का चयन किया जो सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, लेकिन इस टीम के बारे में कहा कि उनके पास भी अच्छा मौका होगा, लेकिन मेरी नजर में चौथी टीम साउथ अफ्रीका होगी। एबी ने कहा कि मैंने अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों की लिस्ट में तीन गैर उपमहाद्वीप का चयन किया है जो काफी जोखिमभरा है, लेकिन मैं इस पर कायम रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि विकेट अच्छे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खराब विकेट देखने को मिलेंगे। चार सेमीफाइनलिस्ट का चयन करने के बाद एबी ने इस टूर्नामेंट के लिए दूसरे फाइनलिस्ट (पहला भारत) का भी चयन किया और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड का नाम आगे रखा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल होगा और अगर ऐसा होता है तो यह शानदार होगा। हालांकि मैं वास्तव में चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम वहां पहुंचे। Also Read Asia Cup 2023: केएल राहुल पूरी तरह हुए फिट, एशिया कप 2023 के लिए बनेंगे टीम इंडिया का हिस्सा !

