एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के नौवें मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैंपियंस का सामना ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के साथ हुआ जिसमें एबी डिविलियर्स ने नाबाद शतकीय पारी (111 रन) खेलकर अपन टीम को जीत दिलाई। एबी ने इस सीजन का पहला शतक लगाने में सफलता हासिल की और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए। वहीं युवराज सिंह अब 10वें स्थान पर आ गए।

एशियन लीजेंड्स लीग 2026 में साउथ अफ्रीका चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच हुए मुकाबले के बाद बात अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इस में एबी डिविलियर्स अब पहले स्थान पर आ गए जिन्होंने 2 मैचों में 181 रन बनाए हैं जबकि रवि बोपारा 3 मैचों में 160 रन बनाकर दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रिचर्ड लेवी हैं जिन्होंने 2 मैचों में 149 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर 3 मैचों में 131 रन बनाने वाले डी आर्सी शॉर्ट मौजूद हैं तो वहीं 5वें स्थान पर डेविड वॉर्नर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 114 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में युवराज सिंह अब 10वें नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने एक मैच में 71 रन बनाए हैं। अब तक खेले गए 9 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय मौजूद हैं।

साउथ अफ्रीका चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मैच के बाद टॉप-10 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के एबी डिविलियर्स 2 2 181 181 229.11 10 16 रवि बोपारा 3 3 160 80 172.04 10 12 रिचर्ड लेवी 2 2 149 74.5 219.12 8 13 डी आर्सी शॉर्ट 3 3 131 43.67 238.18 11 12 डेविड वॉर्नर 2 2 114 57 152 12 6 जो बर्न्स 3 3 92 46 146.03 3 7 फिल मस्टर्ड 3 3 82 41 167.35 5 7 महमूदुल्ला 2 2 75 75 197.37 2 8 समित पटेल 3 3 74 24.67 117.46 6 3 युवराज सिंह 1 1 71 71 161.36 5 6

आर्यवीर सहवाग का अर्धशतक, अर्णव बग्गा की सेंचुरी; दिल्ली ने 341 रन बनाकर गुजरात को 3 विकेट से हराया; वेद की 163 रन की पारी बेकार

दिल्ली अंडर 19 टीम के कप्तान आर्यवीर सहवाग ने गुजरात के खिलाफ अर्धशतक लगाया जबकि अर्णव बग्गा ने शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को 3 विकेट से जीत दिलाई। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)