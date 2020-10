एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के 28वें मैच में सोमवार (12 अक्टूबर) को शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर कोलकाता नाइटराइडर्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 33 गेंद पर 73 रन ठोक दिए। इस दौरान 5 चौके और 6 छक्के लगाए। इस विस्फोटक पारी के लिए डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में 22वीं बार आरसीबी के इस विस्फोटक बल्लेबाज को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया है। इस मामले में उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

क्रिस गेल को 21 बार मैन ऑफ द मैच चुना गया है। वे इस सीजन में अब तक एक भी मुकाबले में नहीं खेल सके हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 18 मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर और पांचवें स्थान चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। वॉर्नर और धोनी को 17-17 बार मैन ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई के ओपनर शेन वॉटसन 16 मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के साथ छठे स्थान पर हैं।

डिविलियर्स ने केकेआर के चारों तेज गेंदबाजों को छक्का मारा। उन्होंने 23 गेंद पर ही अर्धशतक पूरा कर लिया। डिविलियर्स ने कोहली के साथ मिलकर आखिरी 5 ओवर में 83 रन बना डाले। उन्होंने कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंद पर 100 रनों की साझेदारी की। कोहली ने 28 गेंद पर 33 रन बनाए। वे सिर्फ एक ही चौका लगा सके। इस पारी के दौरान कोहली और डिविलियर्स ने मिलकर एक खास रिकॉर्ड भी बनाया। दोनों ने 3000 से ज्यादा रनों की साझेदारी आईपीएल में पूरी कर ली।

