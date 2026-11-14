भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया और फाइनल मैच में पाकिस्तान को एक विकेट से हराया। भारत को लीग मुकाबले में पाकिस्तान से हार मिली थी, लेकिन फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया और चैंपियन बना। हालांकि भारत को जीत के लिए 338 रन का बड़ा टारगेट मिला था, लेकिन टीम इंडिया ने इसे हासिल किया। भारत की जीत के बाद आर्यवीर सहवाग को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्होंने भारत की जीत को चमत्कार बनाता यौर मनल चौहान और मोहित उल्वा को जीत का हीरो करार दिया।

आर्यवीर सहवाग बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

आर्यवीर सहवाग ने इस टूर्नामेंट में एक शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 5 मैचों में 361 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 160 रन का रहा। वो इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बैटर भी रहे। भारत की जीत के बाद आर्यवीर सहवाग ने अपने हाथ में लगे चोट के बारे में बात करते हुए कहा कि अब मुझे कोई दर्द नहीं है और मैं काफी खुश हूं। भारत की जीत के बाद हम उस दर्द और बाकी अन्य चीजों को भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम काफी देर तक अंदर बैठे रहे और जीत के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे।

मोहित और मनल को सलाम

आर्यवीर ने कहा कि सच कहूं तो ये जीत किसी चमत्कार जैसा लगा और एक दर्शक के तौर पर मैंने जो कुछ देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बाहर से सब कुछ देख रहा था साथ ही यह एक अविश्वसनीय एहसास है। इस टूर्नामेंट में ये पाकिस्तान के खिलाफ मेरा दूसरा मैच था और पहले मैच में मैं जल्दी आउट हो गया था, लेकिन इस बार मैं अपनी टीम के लिए कुछ खास करना चाहता था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं मैदान छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैं बल्लेबाजी करता रहा, तो मैं पाकिस्तानी गेंदबाजी पर दबाव बनाए रख सकूंगा और मैं उन पर हावी होना चाहता था। मोहित और उल्वा ने इस मैच में जिस तरह से बैटिंग की इसके लिए उन्हें सलाम और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

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