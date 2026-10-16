वीनू मांकड़ ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026 के एलीट ग्रुप के मुकाबले में दिल्ली अंडर 19 टीम के कप्तान आर्यवीर सहवाग ने चंडीगढ़ अंडर 19 टीम के खिलाफ धाकड़ पारी खेलते हुए बेहतरीन शतक लगाया।

आर्यवीर सहवाग की शतकीय पारी के दम पर दिल्ली ने चंडीगढ़ के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट पर 289 रन बनाए और विरोधी टीम को जीत के लिए 290 रन का लक्ष्य दिया। दिल्ली के अन्य बल्लेबाजों ने इस मैच में जहां रन बनाने के लिए संघर्ष किया वहीं आर्यवीर ने विरोधी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और इस सीजन का पहला शतक लगाया।

आर्यवीर सहवाग ने खेली 173 रन की पारी

चंडीगढ़ के खिलाफ दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 289 रन बनाए जिसमें टीम के कप्तान आर्यवीर सहवाग की तूफानी पारी का बड़ा योगदान रहा। आर्यवीर ने इस मुकाबले में 143 गेंदों पर ही 173 रन बना दिए और इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 19 चौके भी लगाए।

आर्यवीर ने इस मैच में पारी की शुरुआत अर्णव बग्गा के साथ की थी और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 98 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई। अर्णव इस मैच में 39 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए और अपनी पारी में उन्होंने भी एक छक्का और 6 चौके लगाए।

आर्यवीर सहवाग को दूसरी तरफ से अन्य बल्लेबाजों के द्वारा ज्यादा सहयोग हासिल नहीं हुआ नहीं तो दिल्ली का स्कोर इससे भी ज्यादा होता। दिल्ली के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए श्रीहान आहूजा ने 15 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए और अपना विकेट गंवा दिया जबकि अभिराज गगन सिंह ने 28 गेंदों पर 18 रन की पारी एक चौके की मदद से खेली।

उदय चावला ने 22 गेंदों पर 7 रन बनाए जबकि शांतनु यादव 27 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मैच में यथार्थ सिंह अपना खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर रन आउट हो गए जबकि ओम 8 रन बनाकर नाबाद रहे। चंडीगढ़ की तरफ से इस मैच में रूपेश यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए।

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विजडन ने बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर स्टीव स्मिथ को रखा जबकि पांचवें स्थान पर इंग्लैंड टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान जो रूट को रखा। वहीं टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया और उन्हें बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)