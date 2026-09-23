ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंडिया अंडर 19 टीम के लिए ओपन करते हुए वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने थोड़ा निराश किया और अच्छी शुरुआत के बाद एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए। आर्यवीर ने तीसरे वनडे मैच में 31 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली और इस दौरान 5 चौके भी लगाए। आर्यवीर से पास इस मैच में बड़ा मौका करने का शानदार अवसर था, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए।

आर्यवीर ने बनाए 3 मैचों में 109 रन

आर्यवीर सहवाग को पहली बार इंडिया अंडर 19 टीम में जगह दी गई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें पारी को शुरू करने का भी अवसर मिला। उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज के हरेक मैच में भारत के लिए ओपन किया, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन इसे ठीक-ठाक कहा जा सकता है। आर्यवीर ने लगभग हर मैच में तेज शुरुआत की, लेकिन वो बड़ी पारी खेलने से हर मैच में चूक गए।

आर्यवीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज के पहले मैच में 28 रन की पारी खेली जबकि दूसरे मैच में उन्होंने 47 रन बनाए और सिर्फ 3 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। तीसरे मैच में भी ऐसा लगा कि वो कम से कम अर्धशतक तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि आर्यवीर की बल्लेबाजी से ये तो जाहिर हो गया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो काफी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शॉट लगाने की जल्दबाजी से वो अपना विकेट गंवा देते हैं और उन्हें अपनी इस कमी पर काबू पाना होगा।

आर्यवीर सहवाग के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में प्रदर्शन की बात करें तो इन मैचों में उन्होंने कुल 105 गेंदों का सामना किया और इन पर उन्होंने 109 रन बनाए। आर्यवीर ने इन 105 गेंदों पर एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन उनके बल्ले से 19 चौके जरूर निकले। इन 3 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 103.80 का रहा जबकि उनका औसत 36.33 का रहा और उनका बेस्ट स्कोर इन मैचों में 47 रन रहा।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)