अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में शनिवार को इंडिया अंडर 19 का सामना पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ होगा। एक तरफ भारत जहां 9वीं बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगा तो वहीं पाकिस्तान की टीम की नजर तीसरी बार चैंपियन बनने पर होगी। इस रोमांचक फाइनल से पहले और भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के बाद, बात अगर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो आर्यवीर सहवाग शीर्ष दस से बाहर हैं।

आर्यवीर सहवाग हैं शीर्ष-10 से बाहर

अंडर 19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद आर्यवीर सहवाग रन बनाने के मामले में सबसे ऊपर हैं और उन्होंने 4 मैचों में 101.00 की औसत से 303 रन बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में वो टॉप-10 से बाहर यानी 11वें नंबर पर हैं और उनका स्ट्राइक रेट इन 4 मैचों में 95.58 का रहा है। इस लिस्ट में शीर्ष पर यानी टॉप पर नूरुल्लाह अयोबी हैं जिन्होंने 3 मैचों में 136.25 की स्ट्राइक रेट से कुल 109 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज अर्जुन राजपूत हैं जिन्होंने अब तक खेले 4 मैचों में 123.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 111 रन बनाए हैं। अंडर 19 एशिया कप 2026 में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला अल मुही हैं जिन्होंने 4 मैचों में 112.50 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए हैं जबकि चौथे स्थान पर ताहिर सरवरी हैं जिन्होंने 4 मैचों में 107.69 स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए हैं।

अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारत-अफगानिस्तान मैच के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट नूरुल्लाह अयोबी 3 2 109 54.5 136.25 अर्जुन राजपूत 4 2 111 55.5 123.33 अब्दुल्ला अल मुही 4 4 108 27 112.5 ताहिर सरवरी 4 3 70 23.33 107.69 किथमा विथानापाथिराना 2 2 63 31.5 106.78 उस्मान खान 4 4 238 119 103.03 अहसान अल मोमिन 4 4 235 78.33 98.33 अहमद हुसैन 4 2 97 48.5 97 हमजा जरूह 4 2 111 111 96.52 हयाम खान 1 1 69 69 95.83

तिलक वर्मा नंबर 1, श्रेयस से आगे अभिषेक; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर

SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम पर दर्ज है। तिलक ने ये कमाल साल 2024 में किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)