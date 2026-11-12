अंडर 19 एशिया कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल मैच समाप्त हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान के हराया और अब फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ शनिवार को होगा। अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज व गेंदबाजी की जिसमें आर्यवीर सहवाग और नूर अहमद पहले स्थान पर हैं।

आर्यवीर सहवाग ने अफगानिस्तान के खिलाफ 51 रन की पारी सेमीफाइनल मैच में खेली और वो 4 मैचों में 303 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बैटर उस्मान खान हैं जिन्होंने 4 मैचों में 238 रन बनाए हैं। लक्ष्य रायचंदानी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 4 मैचों में 163 रन बनाए हैं। इसके अलावा नूर अहमद ने 4 मैचों में 14 विकेट लिए हैं और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं तो वहीं इशान सूद 4 मैचों में 11 विकेट लिए तीसरे स्थान पर हैं।

भारत-अफगानिस्तान मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 आर्यवीर सहवाग 2026-2026 4 4 1 303 160 101 317 95.58 1 2 0 29 16 उस्मान खान 2026-2026 4 4 2 238 139* 119 231 103.03 1 1 0 31 3 अहसान अल मोमिन 2026-2026 4 4 1 235 152* 78.33 239 98.32 1 1 1 12 10 फैसल रहीमी 2026-2026 4 3 0 167 83 55.66 212 78.77 0 2 0 12 2 लक्ष्य रायचंदानी 2026-2026 4 4 1 163 93 54.33 187 87.16 0 2 1 22 1

भारत-अफगानिस्तान मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बॉलर

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 5 नूर अली 2026-2026 4 4 194 32.2 7 129 14 6/7 9.21 3.98 13.85 1 1 तफिउल आलम तमीम 2026-2026 4 4 185 30.5 4 103 13 7/18 7.92 3.34 14.23 1 1 रिजवानुल्लाह 2026-2026 4 4 180 30 1 132 11 5/30 12 4.4 16.36 0 1 इशान सूद 2026-2026 4 4 210 35 7 134 11 4/37 12.18 3.82 19.09 1 0 नसीम खान 2026-2026 3 3 144 24 2 134 9 5/43 14.88 5.58 16 1 1 मोहम्मद सय्याम 2026-2026 4 4 187 31.1 3 120 8 3/37 15 3.85 23.37 0 0

तिलक वर्मा नंबर 1, श्रेयस से आगे अभिषेक; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर

SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम पर दर्ज है। तिलक ने ये कमाल साल 2024 में किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)