अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मैच रोमांच से भरपूर रहा और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को बेहद करीबी मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। भारत की जीत में आर्यवीर सहवाग और लक्ष्य रायचंदानी की अर्धशतकीय पारी साथ ही मनल चौहान के 47 रन तो वहीं मोहित उल्वा के नाबाद 49 रन की पारी का बड़ा योगदान रहा तो वहीं फाइनल में भारत के लिए काव्य पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

भारत-पाकिस्तान फाइनल के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें आर्यवीर सहवाग 5 मैच में 361 रन बनाकर पहले नंबर पर रहे जबकि पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान जिन्होंने फाइनल में 107 रन की शानदार पारी खेली उन्होंने 5 मैचों में 345 रन बनाए और दूसरे स्थान पर रहे जबकि भारतीय कप्तान लक्ष्य ने 5 मैचों में 243 रन बनाए और वो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं इस टूर्नामेंट में नूर अली और रिजवानुल्लाह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे जबकि इशान सूद ने 4 मैचों में 11 विकेट लिए और तीसरे नंबर पर रहे।

भारत-पाकिस्तान फाइनल के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
आर्यवीर सहवाग2026-202655136116090.2537895.51303816
उस्मान खान2026-2026552345139*115342100.87210426
लक्ष्य रायचंदानी2026-20265512439360.7528884.37031271
अहसान अल मोमिन2026-2026441235152*78.3323998.321111210
फैसल रहीमी2026-20264301678355.6621278.77020122
गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट45
नूर अली2026-20264419432.27129146/79.213.9813.8511
रिजवानुल्लाह2026-202655240401185145/3013.214.6217.1401
तफिउल आलम तमीम2026-20264418530.54103137/187.923.3414.2311
इशान सूद2026-202644210357134114/3712.183.8219.0910
नसीम खान2026-20263314424213495/4314.885.581611
मोहम्मद सैय्याम2026-20265524741.1319993/3722.114.8327.4400
खिलान पटेल2026-20265524741.1420284/6825.254.930.8710

रोहित शर्मा पहुंचे टॉप पर, तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-5 भारतीय

IND vs NZ: रोहित शर्मा ने चौथे वनडे मैच में फिन एलन का कैच पकड़ा और साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)