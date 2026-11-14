अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मैच रोमांच से भरपूर रहा और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को बेहद करीबी मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। भारत की जीत में आर्यवीर सहवाग और लक्ष्य रायचंदानी की अर्धशतकीय पारी साथ ही मनल चौहान के 47 रन तो वहीं मोहित उल्वा के नाबाद 49 रन की पारी का बड़ा योगदान रहा तो वहीं फाइनल में भारत के लिए काव्य पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

भारत-पाकिस्तान फाइनल के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें आर्यवीर सहवाग 5 मैच में 361 रन बनाकर पहले नंबर पर रहे जबकि पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान जिन्होंने फाइनल में 107 रन की शानदार पारी खेली उन्होंने 5 मैचों में 345 रन बनाए और दूसरे स्थान पर रहे जबकि भारतीय कप्तान लक्ष्य ने 5 मैचों में 243 रन बनाए और वो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं इस टूर्नामेंट में नूर अली और रिजवानुल्लाह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे जबकि इशान सूद ने 4 मैचों में 11 विकेट लिए और तीसरे नंबर पर रहे।

भारत-पाकिस्तान फाइनल के बाद अंडर 19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 आर्यवीर सहवाग 2026-2026 5 5 1 361 160 90.25 378 95.5 1 3 0 38 16 उस्मान खान 2026-2026 5 5 2 345 139* 115 342 100.87 2 1 0 42 6 लक्ष्य रायचंदानी 2026-2026 5 5 1 243 93 60.75 288 84.37 0 3 1 27 1 अहसान अल मोमिन 2026-2026 4 4 1 235 152* 78.33 239 98.32 1 1 1 12 10 फैसल रहीमी 2026-2026 4 3 0 167 83 55.66 212 78.77 0 2 0 12 2

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 5 नूर अली 2026-2026 4 4 194 32.2 7 129 14 6/7 9.21 3.98 13.85 1 1 रिजवानुल्लाह 2026-2026 5 5 240 40 1 185 14 5/30 13.21 4.62 17.14 0 1 तफिउल आलम तमीम 2026-2026 4 4 185 30.5 4 103 13 7/18 7.92 3.34 14.23 1 1 इशान सूद 2026-2026 4 4 210 35 7 134 11 4/37 12.18 3.82 19.09 1 0 नसीम खान 2026-2026 3 3 144 24 2 134 9 5/43 14.88 5.58 16 1 1 मोहम्मद सैय्याम 2026-2026 5 5 247 41.1 3 199 9 3/37 22.11 4.83 27.44 0 0 खिलान पटेल 2026-2026 5 5 247 41.1 4 202 8 4/68 25.25 4.9 30.87 1 0

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