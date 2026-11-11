अंडर 19 एशिया कप 2026 में ग्रुप स्टेज के 3-3 मैचों के बाद बल्लेबाजों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का बोलबाला रहा है। तीन मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक समेत जूनियर सहवाग ने 252 रन बना लिए हैं और वह नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वहीं अगर मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने की बात करें तो इस मामले में भी वह टॉप पर पहुंच चुके हैं।

आर्यवीर सहवाग ने यूएई के खिलाफ मंगलवार (10 नवंबर 2026) को बेहतरीन पारी खेली थी। उन्होंने 168 गेंद पर 160 रन ठोकते हुए अपने धैर्य और हिटिंग एबिलिटी दोनों का परिचय दिया था। इस पारी में सहवाग ने 17 चौके और 7 छक्के लगाए थे। अब इसी के साथ वह अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

उन्होंने बांग्लादेश के एहसान अल मुमिन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने मलेशिया के खिलाफ 152 रन बनाए थे। उनके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में 107 रन की शानदार शतकीय पारी खेलने वाले अर्जुन राजपूत भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अर्जुन का नाम इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में चौथे पर है। टॉप 10 नें सहवाग और अर्जुन के अलावा कोई भी भारतीय शामिल नहीं हैं। टॉप 10 की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं।

अंडर 19 एशिया कप 2026 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज (सेमीफाइनल से पहले तक)

बल्लेबाज रन गेंद स्ट्राइक रेट खिलाफ चौके छक्के आर्यवीर सहवाग (IND U19) 160 168 95.24 यूएई अंडर-19 17 7 अहसान अल मुनीम (BAN U19) 152 133 114.29 मलेशिया अंडर-19 10 6 उस्मान खान (PAK U19) 139 120 115.83 यूएई अंडर-19 21 1 अर्जुन राजपूत (IND U19) 107 85 125.88 पाकिस्तान अंडर-19 11 5 सुभान जखैल (AFG U19) 107 111 96.40 श्रीलंका अंडर-19 13 1 हमजा जाहूर (PAK U19) 100 108 92.59 भारत अंडर-19 10 3 अहमद हुसैन (PAK U19) 89 73 121.92 नेपाल अंडर-19 7 2 सेनुजा वेकुनागोडा (SL U19) 85 95 89.47 बांग्लादेश अंडर-19 10 2 शाह फैसल रहीमी (AFG U19) 83 97 85.57 बांग्लादेश अंडर-19 8 1 अहसान अल मुनीम (BAN U19) 82 98 83.67 श्रीलंका अंडर-19 2 4

Under 19 Asia Cup 2026: सेमीफाइनल की चारों टीमें पक्की, भारत का कब और किससे होगा मुकाबला? देखें शेड्यूल

अंडर 19 एशिया कप 2026 के ग्रुप स्टेज के बाद अब चारों सेमीफाइनल की टीमें पक्की हो गई हैं। भारतीय टीम ने भी अंतिम चार में जगह बनाई है। अब दोनो सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर गुरुवार को खेले जाएंगे। इस खबर में पूरा कार्यक्रम उपलब्ध है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





