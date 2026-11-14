अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से आर्यवीर सहवाग ने सबसे ज्यादा 361 रन बनाए साथ ही साथ वो इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी रहे।

आर्यवीर सहवाग ने इस टूर्नामेंट में 160 रन की अपनी सबसे बड़ी पारी खेली थी और उन्होंने इस टूर्नामेंट ने ओवरऑल सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहजैब खान को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू पहले स्थान पर सौम्या सरकार के साथ मौजूद हैं।

आर्यवीर सहवाग ने शाहजैब खान को छोड़ा पीछे

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में 361 रन बनाए और उनकी सबसे बड़ी पारी 160 रन की रही। आर्यवीर ने अपनी इस पारी के दम पर शाहजैब खान को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 2024 में 159 रन की पारी खेली थी। यानी अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का मामले में आर्यवीर सहवाग अब 7वें नंबर पर आ गए जबकि शाहजैब खान 8वें नंबर पर चले गए।

अंडर 19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में अभिज्ञान कुंडू पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 2025 में नाबाद 209 रन की पारी खेली थी जबकि सौम्या सरकार ने भी 2012 में 209 रन की पारी खेली थी और भी उनके साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025 में 171 रन की पारी खेली थी।

बल्लेबाज रन मिनट गेंद 4 6 स्ट्राइक रेट टीम विरुद्ध मैदान मैच डेट Scorecard अभिज्ञान कुंडू 209* – 125 17 9 167.2 IND Under-19 v Malaysia U19 Dubai 16 Dec 2025 Other OD सौम्या सरकार 209 – 135 27 8 154.81 BAN Under-19 v Qatar U19 Kuala Lumpur 23 Jun 2012 Other OD समीर मिन्हास 177* – 148 11 8 119.59 PAK Under-19 v Malaysia U19 Dubai 12 Dec 2025 Other OD मीत भवसार 175* – 149 24 1 117.44 KWT Under-19 v NEP Under-19 ICCA 2 Dubai 28 Dec 2021 Other OD समीर मिन्हास 172 – 113 17 9 152.21 PAK Under-19 v IND Under-19 ICCA Dubai 21 Dec 2025 Youth ODI # 1617 वैभव सूर्यवंशी 171 – 95 9 14 180 IND Under-19 v UAE Under-19 ICCA Dubai 12 Dec 2025 Youth ODI # 1606 अयान मिस्बाह 163 – 153 9 7 106.53 UAE Under-19 v Malaysia U19 Dubai 14 Dec 2025 Other OD आर्यवीर सहवाग 160 – 168 17 7 95.23 IND Under-19 v UAE Under-19 Al Amerat 10 Nov 2026 Other OD शाहजैब खान 159 – 147 5 10 108.16 PAK Under-19 v IND Under-19 Dubai (DICS) 30 Nov 2024 Youth ODI # 1542 अहसान अल मोमिन 152* – 133 10 6 114.28 BAN Under-19 v Malaysia U19 Al Amerat 9 Nov 2026 Other OD आर्यन 150 – 120 16 7 125 UAE Under-19 v JPN Under-19 Sharjah 30 Nov 2024 Other OD

रोहित शर्मा पहुंचे टॉप पर, तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-5 भारतीय

IND vs NZ: रोहित शर्मा ने चौथे वनडे मैच में फिन एलन का कैच पकड़ा और साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)