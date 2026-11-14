अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से आर्यवीर सहवाग ने सबसे ज्यादा 361 रन बनाए साथ ही साथ वो इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी रहे।

आर्यवीर सहवाग ने इस टूर्नामेंट में 160 रन की अपनी सबसे बड़ी पारी खेली थी और उन्होंने इस टूर्नामेंट ने ओवरऑल सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहजैब खान को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू पहले स्थान पर सौम्या सरकार के साथ मौजूद हैं।

आर्यवीर सहवाग ने शाहजैब खान को छोड़ा पीछे

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में 361 रन बनाए और उनकी सबसे बड़ी पारी 160 रन की रही। आर्यवीर ने अपनी इस पारी के दम पर शाहजैब खान को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 2024 में 159 रन की पारी खेली थी। यानी अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का मामले में आर्यवीर सहवाग अब 7वें नंबर पर आ गए जबकि शाहजैब खान 8वें नंबर पर चले गए।

अंडर 19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में अभिज्ञान कुंडू पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 2025 में नाबाद 209 रन की पारी खेली थी जबकि सौम्या सरकार ने भी 2012 में 209 रन की पारी खेली थी और भी उनके साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025 में 171 रन की पारी खेली थी।

बल्लेबाजरनमिनटगेंद46स्ट्राइक रेटटीमविरुद्धमैदानमैच डेटScorecard
अभिज्ञान कुंडू209*125179167.2IND Under-19v Malaysia U19Dubai16 Dec 2025Other OD
सौम्या सरकार209135278154.81BAN Under-19v Qatar U19Kuala Lumpur23 Jun 2012Other OD
समीर मिन्हास177*148118119.59PAK Under-19v Malaysia U19Dubai12 Dec 2025Other OD
मीत भवसार175*149241117.44KWT Under-19v NEP Under-19ICCA 2 Dubai28 Dec 2021Other OD
समीर मिन्हास172113179152.21PAK Under-19v IND Under-19ICCA Dubai21 Dec 2025Youth ODI # 1617
वैभव सूर्यवंशी17195914180IND Under-19v UAE Under-19ICCA Dubai12 Dec 2025Youth ODI # 1606
अयान मिस्बाह16315397106.53UAE Under-19v Malaysia U19Dubai14 Dec 2025Other OD
आर्यवीर सहवाग16016817795.23IND Under-19v UAE Under-19Al Amerat10 Nov 2026Other OD
शाहजैब खान159147510108.16PAK Under-19v IND Under-19Dubai (DICS)30 Nov 2024Youth ODI # 1542
अहसान अल मोमिन152*133106114.28BAN Under-19v Malaysia U19Al Amerat9 Nov 2026Other OD
आर्यन150120167125UAE Under-19v JPN Under-19Sharjah30 Nov 2024Other OD

रोहित शर्मा पहुंचे टॉप पर, तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-5 भारतीय

IND vs NZ: रोहित शर्मा ने चौथे वनडे मैच में फिन एलन का कैच पकड़ा और साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)