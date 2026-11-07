IND U19 vs PAK U19: अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारतीय अंडर 19 टीम अपना दूसरा लीग मैच पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ खेलेगी। दोनों देशों के बीच ये मैच रविवार यानी 8 नवंबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस टूर्नामेंट का अपना पहला लीग मैच नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से जीता था और टीम इंडिया की कोशिश होगी की वो इस मैच को जीतकर अंकतालिका में और मजबूत स्थिति में आ जाएं।

भारत की प्लेइंग इलेवन में संभावना कम

भारत ने पहला मैच नेपाल के साथ खेला था जो अपेक्षाकृत कमजोर टीम थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है। पाकिस्तान को हल्के में लेने की भूल भारतीय टीम कतई नहीं करेगी और मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरेगी। वैसे भारत जिस प्लेइंग इलेवन के साथ नेपाल के खिलाफ मैदान पर उतरी थी वो शानदार थी और इस टीम ने मैच भी जीता ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम ही नजर आती है।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से पारी की शुरुआत आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी करेंगे जिन्होंने नेपाल के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। तीसरे नंबर पर अन्वय द्रविड़ होंगे जबकि चौथे नंबर पर अर्जुन राजपूत खेलते हुए नजर आएंगे जबकि 5वें स्थान पर इशान सूद होंगे। काप्य पटेल और मनल चौहान इसके बाद बैटिंग क्रम में नजर आ सकते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के खिलाफ इशान सूद, मोहित उल्वा, अर्जुन राजपूत, यशवीर गौड़, यशवर्धन चौहान, मनल चौहान संभालते हुए नजर आएंगे।

पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अंडर 19 की प्लेइंग इलेवन

आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, इशान सूद, काव्या पटेल, लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), मनल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान।

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