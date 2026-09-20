इंडिया अंडर-19 क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का दूसरा मैच 21 सितंबर यानी सोमवार को खेला जाएगा। राजकोट में इस मैच की शुरुआत सुबह 9.00 बजे से होगी और भारत की नजर इस मैच की जीतकर सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाने की होगी। भारत ने इस सीरीज का पहला मैच जो बारिश से बाधित रहा था उसे 7 रन से जीत लिया था और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी।

ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इस वनडे सीरीज में पीछे है और दूसरे मैच में मेजबान टीम वापसी के लिए पूरा जोर लगाएगी और सीरीज में वापसी करना चाहेगी, यानी ये मैच काफी कांटे का होने वाला है और भारत को अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन का साथ मैदान पर उतरना होगा। भारत ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बल्लेबाजों को और जिम्मेदारी लेने की जरूरत होगी जबकि गेंदबाजों को भी संभलकर गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि पहले मैच में कंगारू टीम लगभग जीत के करीब पहुंच गई थी।

आर्यवीर और लक्ष्य करेंगे पारी की शुरुआत

दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर से भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हुए आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी करते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर अन्वय द्रविड़ खेल सकते हैं हालांकि वो पहले मैच में छठे नंबर पर आए थे, लेकिन 18 गेंदों पर 38 रन की अच्छी पारी खेली थी। इसके बाद बैटिंग क्रम में कुशाग्र ओझा, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, यशवीर गौड़ हो सकते हैं।

भारतीय बल्लेबाजों की खासियत ये है कि वो किसी भी क्रम पर बैटिंग कर सकते हैं और पहले मैच में ऐसा देखने को भी मिला था। पहले मैच में 54 रन की पारी खेलने वाले यशवर्धन चौहान टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में दिखेंगे जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनल चौहान,यशवीर गौड़,चिगुरुपति वेंकट,शाविन विनोद,मोहित उलवा जैसे खिलाड़ियों पर होगी।

दूसरे वनडे के लिए इंडिया अंडर-19 की संभावित प्लेइंग इलेवन

आर्यवीर सहवाग, लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान),अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर),अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, यशवीर गौड़, चिगुरुपति वेंकट, शाविन विनोद, मोहित उलवा।

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