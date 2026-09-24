इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है और इस सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। इस सीरीज के तीसरे मैच में भी भारत ने मेजबान टीम को 6 विकेट से आसानी से हरा दिया। इससे पहले भारत ने पहला मैच 7 रन जबकि दूसरा मैच 107 रन के अंतर से जीता था। इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने के मामले में आर्यवीर सहवाग टॉप-5 में रहे जबकि यशवर्धन चौहान दूसरे स्थान पर रहे।

आर्यवीर सहवाग रहे 5वें स्थान पर

भारत-ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आर्यवीर सहवाग रहे जिन्होंने 103.81 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 109 रन बनाए जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय बैटर यशवर्धन चौहान रहे जिन्होंने 3 मैचों में 131.34 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए। इस सूची में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैक जोसनेक रहे जिन्होंने 3 मैचों में 145.92 की स्ट्राइक रेट से कुल 143 रन बनाए थे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान लक्ष्य राजेश राजचंदानी रहे जिन्होंने 90.67 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 96 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज कुशाग्र ओझा इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे जिन्होंने 109.20 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 95 रन बनाए। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हेडन बारबुलोविक रहे जिन्होंने 130.77 की स्ट्राइक रेट से 2 मैचों में 51 रन बनाए।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

बैटरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट
जैक जोसनेक3314347.67145.92
यशवर्धन चौहान2217688131.34
हेडन बारबुलोविक225125.5130.77
कुशाग्र ओझा339531.67109.2
आर्यवीर सहवाग3310936.33103.81
ब्लेक कैटल338428103.7
जेड हॉलिक331444892.9
नील पटेल339732.3391.51
लक्ष्य राजेश रायचंदानी331366890.67
मैथ्यू लॉफ225326.589.83
वीके वीनिथ229748.584.35

आर्यवीर सहवाग ने 105 गेंदों पर बनाए 109 रन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों में लगाए 19 चौके

आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में साधारण ही रहा और वो इन मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)