इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है और इस सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। इस सीरीज के तीसरे मैच में भी भारत ने मेजबान टीम को 6 विकेट से आसानी से हरा दिया। इससे पहले भारत ने पहला मैच 7 रन जबकि दूसरा मैच 107 रन के अंतर से जीता था। इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने के मामले में आर्यवीर सहवाग टॉप-5 में रहे जबकि यशवर्धन चौहान दूसरे स्थान पर रहे।
आर्यवीर सहवाग रहे 5वें स्थान पर
भारत-ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आर्यवीर सहवाग रहे जिन्होंने 103.81 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 109 रन बनाए जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय बैटर यशवर्धन चौहान रहे जिन्होंने 3 मैचों में 131.34 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए। इस सूची में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैक जोसनेक रहे जिन्होंने 3 मैचों में 145.92 की स्ट्राइक रेट से कुल 143 रन बनाए थे।
भारत-ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान लक्ष्य राजेश राजचंदानी रहे जिन्होंने 90.67 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 96 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज कुशाग्र ओझा इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे जिन्होंने 109.20 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 95 रन बनाए। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हेडन बारबुलोविक रहे जिन्होंने 130.77 की स्ट्राइक रेट से 2 मैचों में 51 रन बनाए।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर
|बैटर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|जैक जोसनेक
|3
|3
|143
|47.67
|145.92
|यशवर्धन चौहान
|2
|2
|176
|88
|131.34
|हेडन बारबुलोविक
|2
|2
|51
|25.5
|130.77
|कुशाग्र ओझा
|3
|3
|95
|31.67
|109.2
|आर्यवीर सहवाग
|3
|3
|109
|36.33
|103.81
|ब्लेक कैटल
|3
|3
|84
|28
|103.7
|जेड हॉलिक
|3
|3
|144
|48
|92.9
|नील पटेल
|3
|3
|97
|32.33
|91.51
|लक्ष्य राजेश रायचंदानी
|3
|3
|136
|68
|90.67
|मैथ्यू लॉफ
|2
|2
|53
|26.5
|89.83
|वीके वीनिथ
|2
|2
|97
|48.5
|84.35
आर्यवीर सहवाग ने 105 गेंदों पर बनाए 109 रन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों में लगाए 19 चौके
आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में साधारण ही रहा और वो इन मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)