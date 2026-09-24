इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है और इस सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। इस सीरीज के तीसरे मैच में भी भारत ने मेजबान टीम को 6 विकेट से आसानी से हरा दिया। इससे पहले भारत ने पहला मैच 7 रन जबकि दूसरा मैच 107 रन के अंतर से जीता था। इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने के मामले में आर्यवीर सहवाग टॉप-5 में रहे जबकि यशवर्धन चौहान दूसरे स्थान पर रहे।

आर्यवीर सहवाग रहे 5वें स्थान पर

भारत-ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आर्यवीर सहवाग रहे जिन्होंने 103.81 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 109 रन बनाए जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय बैटर यशवर्धन चौहान रहे जिन्होंने 3 मैचों में 131.34 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए। इस सूची में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैक जोसनेक रहे जिन्होंने 3 मैचों में 145.92 की स्ट्राइक रेट से कुल 143 रन बनाए थे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान लक्ष्य राजेश राजचंदानी रहे जिन्होंने 90.67 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 96 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज कुशाग्र ओझा इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे जिन्होंने 109.20 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 95 रन बनाए। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हेडन बारबुलोविक रहे जिन्होंने 130.77 की स्ट्राइक रेट से 2 मैचों में 51 रन बनाए।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

बैटर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट जैक जोसनेक 3 3 143 47.67 145.92 यशवर्धन चौहान 2 2 176 88 131.34 हेडन बारबुलोविक 2 2 51 25.5 130.77 कुशाग्र ओझा 3 3 95 31.67 109.2 आर्यवीर सहवाग 3 3 109 36.33 103.81 ब्लेक कैटल 3 3 84 28 103.7 जेड हॉलिक 3 3 144 48 92.9 नील पटेल 3 3 97 32.33 91.51 लक्ष्य राजेश रायचंदानी 3 3 136 68 90.67 मैथ्यू लॉफ 2 2 53 26.5 89.83 वीके वीनिथ 2 2 97 48.5 84.35

आर्यवीर सहवाग ने 105 गेंदों पर बनाए 109 रन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों में लगाए 19 चौके

आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में साधारण ही रहा और वो इन मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)