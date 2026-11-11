अंडर 19 एशिया कप 2026 के लीग स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका मौजूद है। इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में आर्यवीर सहवाग ने बाजी मारी और सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाने के मामले में भी वो पहले स्थान पर रहे।

आर्यवीर सहवाग का बल्ला भारत के लिए लीग स्टेज में जमकर चला और तीन मैचों में ही उन्होंने 252 रन ठोक डाले जिसमें उनके द्वारा यूएई के खिलाफ खेली गई 160 रन की पारी भी शामिल रही। आर्यवीर ने इन 3 मैचों में 25 चौके लगाए और इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज मुकाबलों में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर रहे वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उस्मान खान रहे जिन्होंने 3 मैचों में 24 चौके लगाए हैं।

वहीं अंडर 19 एशिया कप 2026 के लीग स्टेज मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी आर्यवीर सहवाग पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 3 मैचों में कुल 12 छक्के लगाए जबकि दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से अहसन अल मोमिन और नूरुल्लाह अयोबी रहे जिन्होंने 3-3 मैचों में कुल 10-10 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय खिलाड़ी अर्जुन राजपूत रहे जिन्होंने 3 मैचों में कुल 5 छक्के लगाए।

अंडर 19 एशिया कप 2026 के लीग स्टेज मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

Batter MATCHES INNS RUNS 6s Aaryavir Sehwag 3 3 252 12 Ahsan Al Mumin 3 3 234 10 Noorullah Ayobi 3 2 109 10 Arjun Rajput 3 2 111 5 Yayin Rai 3 3 108 5 Tahir Sarwary 3 2 69 4 Ahmed Khudadad 3 3 114 3

अंडर 19 एशिया कप 2026 के लीग स्टेज मुकाबलों में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 बैटर

Batter MATCHES INNS RUNS 4s Aaryavir Sehwag 3 3 252 25 Usman Khan 3 3 174 24 Ayaan Misbah 3 3 115 17 Senuja Wekunagoda 3 3 115 14 Subhan Zakhail 3 2 111 13

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)