इंडिया अंडर 19 टीम के ओपनर बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग का बेहतरीन फॉर्म अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ भी जारी रहा और उन्होंने भारत के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। आर्यवीर सहवाग आमतौर पर अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह की आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फाइनल मैच में उन्होंने बेहद धैर्यता का साथ बैटिंग करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया।

आर्यवीर सहवाग ने 51 गेंदों पर पूरा किया अर्धशतक

आर्यवीर सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में अपना अर्धशतक बेहद संयम के साथ खेलते हुए 51 गेंदों पर पूरा किया और इस दौरान उन्होंने 8 चौके भी लगाए। अंडर 19 एशिया कप 2026 के सीजन में ये आर्यवीर सहवाग का तीसरा अर्धशतक भी रहा। फाइनल मुकाबले में आर्यवीर सहवाग दूसरी पारी की शुरुआत में ही चोटिल हो गए थे। एक गेंद उनके दाहिने हाथ में लग गई थी और काफी देर तक इसकी वजह से खेल रुका भी रहा। आखिर में उनका इलाज किया गया और वो खेलने के योग्य हुए, लेकिन अपनी पारी के दौरान वो चोट से जूझते हुए नजर जरूर आए।

इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 338 रन का बड़ा टारगेट दिया। भारत को इस मैच में बेहद ठोस शुरुआत की जरूरत थी और विकेट को भी बचाना था और आर्यवीर सहवाग ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ मिलकर ऐसा ही किया और टीम की जरूरत के हिसाब से बैटिंग की और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए विकेट के भी बचाने का काम किया। आर्यवीर ने इस मैच में 61 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली और पहले विकेट के लिए लक्ष्य के साथ मिलकर 106 गेंदों पर 95 रन की साझेदारी की।

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