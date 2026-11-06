इंडिया अंडर 19 टीम के ओपनर बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के पहले लीग मैच में नेपाल अंडर 19 टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। आर्यवीर सहवाग ने इस मैच में कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ शतकीय साझेदारी करते हुए टीम की जीत में भी अहम भूमिका निभाई। नेपाल के खिलाफ आर्यवीर ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और इस टूर्नामेंट में ये उनकी पहली फिफ्टी भी रही।

आर्यवीर ने 34 गेंदों पर पूरा किया अर्धशतक

आर्यवीर सहवाग ने इस मैच में अपना अर्धशतक सिर्फ 34 गेंदों पर पूरा किया और जब वो 44 के स्कोर पर खेल रहे थे तब छक्का लगाया और फिर अपनी फिफ्टी पूरी की। आर्यवीर ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी जो इसी बेखौफ अंदाज से खेलते थे और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बार छक्के के साथ अपना शतक और अर्धशतक पूरा किया था। इस मैच में कप्तान लक्ष्य ने भी अपना अर्धशतक 59 गेंदों पर पूरा किया और ये उनका भी इस टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक रहा।

आर्यवीर और लक्ष्य के बीच हुई नाबाद शतकीय साझेदारी

नेपाल के खिलाफ हुए मैच में आर्यवीर सहवाग और लक्ष्य के बीच पहले विकेट के लिए नाबाद 129 रन की साझेदारी हुई और भारत ने इस मैच को 10 विकेट से जीत लिया। इस मुकाबले में आर्यवीर ने 52 गेंदों पर 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबद 70 रन की पारी खेली जबकि लक्ष्य ने 7 चौकों की मदद से 63 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए। इन दोनों की शानदार साझेदारी के दम पर भारत ने मैच जीत लिया और टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया।

इस मैच में नेपाल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 42.3 ओवर में 128 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 129 रन की टारगेट मिला। इसके जवाब में भारत ने 19.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 129 रन बना लिए और मैच को आसानी से जीत लिया। भारत ने अपने पहले ही लीग मैच में जीत हासिल की और 2 अंक हासिल करते हुए ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले नंबर पर आ गया। भारत का अगला मैच अब पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ रविवार को होगा।

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