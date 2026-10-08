दिल्ली अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026 के लीग मैच में गुजरात अंडर 19 क्रिकेट टीम को अर्णव बग्गा की शतकीय पारी साथ ही कप्तान आर्यवीर सहवाग और आर्यन शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर 3 विकेट से हरा दिया। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

गुजरात ने दिल्ली के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 338 रन का विशाल स्कोर बनाया और जीत के लिए दिल्ली को 339 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली की टीम ने 49.5 ओवर में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर मैच को 3 विकेट से जीत लिया। दोनों टीमों के बीच ये मैच डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विजाग में खेला गया।

अर्णव का शतक, आर्यवीर-आर्यन ने खेली अर्धशतकीय पारी

दिल्ली के लिए इस मैच में पारी की शुरुआत आर्यवीर सहवाग के साथ अर्णव बग्गा ने की थी। दोनों ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 145 रन की साझेदारी की और फिर आर्यवीर सहवाग 9 चौकों की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि अर्णव ने इसके बाद भी शानदार बैटिंग जारी रखी और उन्होंने 110 गेंदों पर 6 छक्के और 13 चौकों की मदद से 139 रन की शानदार पारी खेल और टीम को जीत की राह पर ला दिया। इसके बाद आर्यन शर्मा ने नाबाद 77 रन की पारी खेलते हुए दिल्ली को जीत दिला दी।

वेद पटेल ने खेली 163 रन की पारी

वेद पटेल ने दिल्ली के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम के लिए 163 रन की पारी खेली। वेद ने ये रन 148 गेंदों पर 11 छक्के और 10 चौकों की मदद से बनाए। वेद के अलावा गुजरात के लिए ओपनर निहाल पटेल ने 51 गेंदों पर 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली जबकि विकेटकीपर जयवर्धनसिंह ने 37 गेंदों पर नाबाद 54 रन की पारी 2 छक्के और 5 चौकों की मदद के खेली। वेद की पारी के दम पर गुजरात ने बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन ये टीम 338 रन को डिफेंड नहीं कर पाए। दिल्ली की तरफ से प्रद्युमन और वरुण ने 2-2 विकेट लिए।

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श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 102 रन की पारी खेली और वो बतौर भारतीय कप्तान टी20आई में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)