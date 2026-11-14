भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में अपनी टीम के लिए बेहद अहम अर्धशतकीय पारी खेली और 58 रन बनाए। अपनी 58 रन की इस पारी के दम पर आर्यवीर सहवाग ने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में एक सीजन में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का मामले में उनसे आगे निकल गए।

यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड आर्यवीर ने तोड़ा

आर्यवीर सहवाग ने फाइनल मैच में 58 रन बनाए और अंडर 19 एशिया कप 2026 में उन्होंने 5 मैचों में कुल 361 रन बनाए। इस सीजन में 361 रन बनाने वाले आर्यवीर ने यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया और अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में एक सीजन में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि यशस्वी जायसवाल अब तीसरे नंबर पर चले गए।

यशस्वी जायसवाल इससे पहले दूसरे नंबर पर थे जिन्होंने अंडर 19 एशिया कप 2018-19 में खेले 4 मैचों में कुल 318 रन बनाए थे, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर चले गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर उन्मुक्त चंद हैं जिन्होंने साल 2012 में इस टूर्नामेंट में कुल 370 रन 5 मैचों में बनाए थे। आर्यवीर सहवाग सिर्फ 10 रन से पहले नंबर पर आने से चूक गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी छठे नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025-26 सीजन में 5 मैचों में कुल 261 रन बनाए थे।

अंडर 19 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

उन्मुक्त चंद- 5 मैच- 370 रन- 2012

आर्यवीर सहवाग- 5 मैच- 361 रन- 2026

यशस्वी जायसवाल- 4 मैच- 318 रन- 2018-19

हिमांशु राणा- 5 मैच- 283 रन- 2016-17

अभिज्ञान कुंडु- 5 मैच- 276 रन- 2025-26

वैभव सूर्यवंशी- 5 मैच- 261 रन- 2025-26

रोहित शर्मा पहुंचे टॉप पर, तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-5 भारतीय

IND vs NZ: रोहित शर्मा ने चौथे वनडे मैच में फिन एलन का कैच पकड़ा और साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)