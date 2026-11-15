भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए खिताब जीत हासिल की और इस टूर्नामेंट का सुखद समापन किया। इस टूर्नामेंट में आर्यवीर सहवाग ने सबसे ज्यादा रन (361 रन) बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने तो वहीं वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के (16 छक्के) जड़ने का भी कमाल किया। आर्यवीर ने इस टूर्नामेंट में 16 छक्के लगाए और अजिजुल हकीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अंडर 19 एशिया कप इतिहास में छक्के लगाने के मामले में छठे नंबर पर आ गए जबकि वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

वैभव हैं नंबर 1, अजिजुल से आगे निकले आर्यवीर सहवाग

अंडर 19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सहवाग ने 5 मैचों में 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर आ गए। आर्यवीर ने बांग्लादेश के अजिजुल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने साल 2024-25 में 9 मैचों में 15 छक्के लगाए थे और वो अब 7वें नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय बैटर वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने अंडर 19 एशिया कप में खेले 10 मैचों में कुल 32 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर दारविश रसूली हैं जिन्होंने 8 मैचों में 22 छक्के लगाए हैं।

अंडर 19 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 वैभव सूर्यवंशी 2024-2025 10 10 1 437 171 48.55 264 165.53 1 3 0 32 32 दारविश रसूली 2016-2017 8 8 5 341 105* 113.66 206 165.53 1 3 0 31 22 जवाद अबरार 2024-2025 9 9 1 344 96 43 381 90.28 0 3 1 33 21 शाहजैब खान 2023-2024 8 8 0 504 159 63 581 86.74 2 2 1 34 20 समीर मिन्हास 2025-2025 5 5 2 471 177* 157 401 117.45 2 1 0 41 19 आर्यवीर सहवाग 2026-2026 5 5 1 361 160 90.25 378 95.5 1 3 0 38 16 अजीजुल हकीम 2024-2025 9 9 2 337 103 48.14 416 81 1 2 0 23 15 समी असलम 2012-2014 10 10 1 840 134 93.33 942 89.17 4 4 0 90 13

रोहित शर्मा पहुंचे टॉप पर, तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप-5 भारतीय

IND vs NZ: रोहित शर्मा ने चौथे वनडे मैच में फिन एलन का कैच पकड़ा और साल 2026 में वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)