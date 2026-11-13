अंडर 19 एशिया कप 2026 में कौन चैंपियन बनेगा इसका फैसला शनिवार को हो जाएगा जब भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से होगा। इस फाइनल मैच से पहले बात अगर इस टूर्नामेंट में यानी अंडर 19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो चौके लगाने के मामले में पाकिस्तान बल्लेबाज उस्मान खान ने भारतीय बैटर आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया जबकि छक्के लगाने के मामले में आर्यवीर पहले नंबर पर बने हुए हैं।

आर्यवीर से आगे निकले उस्मान खान

पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने पहले सेमीफाइनल मैच में 54 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली और इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इन 7 चौकों के दम पर वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ गए। उस्मान खान ने 4 मैचों में 31 चौके लगाए हैं जबकि आर्यवीर सहवाग ने 4 मैचों में 29 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी हैं जिन्होंने 4 मैचों में 22 चौके लगाए हैं।

सबसे ज्यादा छक्के आर्यवीर के नाम

अब बात करते हैं फाइनल से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की तो इसमें आर्यवीर सहवाग पहले स्थान पर बने हुए हैं। आर्यवीर सहवाग ने सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी 51 रन की पारी में 4 छक्के और 4 चौके लगाए थे। इन 4 छक्कों के दम पर अब आर्यवीर के 4 मैचों में कुल 16 छक्के हो गए। वहीं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अर्जुन राजपूत भी हैं जिन्होंने 4 मैचों में 5 छक्के अब तक जड़े हैं।

भारत-अफगानिस्तान मैच के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन 4 उस्मान खान 4 4 238 31 आर्यवीर सहवाग 4 4 303 29 लक्ष्य रायचंदानी 4 4 163 22 सुभान जखैल 4 3 142 17 अयान मिस्बाह 3 3 115 17 अब्दुल्ला अल मुही 4 4 108 16

भारत-अफगानिस्तान मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन 6 आर्यवीर सहवाग 4 4 303 16 अहसान अल मोमिन 4 4 235 10 नूरुल्लाह अयोबी 3 2 109 10 अर्जुन राजपूत 4 2 111 5 यायिन राय 3 3 108 5 वीके विनीत 4 3 132 4 ताहिर सरवरी 4 3 70 4 उस्मान खान 4 4 238 3

तिलक वर्मा नंबर 1, श्रेयस से आगे अभिषेक; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर

SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम पर दर्ज है। तिलक ने ये कमाल साल 2024 में किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)