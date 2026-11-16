आर्यवीर सहवाग को पहले अपने पिता वीरेंद्र सहवाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंडर 19 एशिया कप 2026 में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की और भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने उसके बाद ऐसा लगा कि वो अपने पिता के छाया से दूर निकल चुके हैं और अपना खुद का रास्ता बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हालांकि आर्यवीर सहवाग की बल्लेबाजी में उनके पिता की झलक साफ तौर पर दिखती है और उनकी तुलना उनके पिता के साथ हो रही है।

आर्यवीर में भी है बाउंड्री लगाने की भूख

आर्यवीर सहवाग की बैटिंग में उनके पिता वीरेंद्र सहवाग की झलक साफ देखने को मिलती है। आर्यवीर जब मैदान पर आते हैं और उनका जो शॉट चयन होता है, उनमें बाउंड्री लगाने की जो भूख होती है और उनकी जिस तरह की निडर मानसिता है उससे क्रिकेट प्रेमियों को वीरेंद्र सहवाग की याद आ जाती है। हालांकि पिता और पुत्र दोनों में कुछ समानता है तो दोनों की तकनीक, फुटवर्क इन सबके मामले में कुछ अंतर भी है।

आर्यवीर चौके-छक्कों से जुटाते हैं ज्यादा रन

वीरेंद्र सहवाग का सबसे बड़ी पहचना ये थी कि वो एक या दो रन लेने के बजाए बाउंड्री लगाने पर ज्यादा विश्वास करते थे साथ की तेज गति से रन बनाकर विरोधी गेंदबाजों पर दवाब बनाने का काम करते थे। आर्यवीर सहवाग के आंकड़े भी ऐसी ही कहानी बयां करते हैं। आर्यवीर ने अब तक जितनी भी बड़ी पारियां खेली हैं उनसे से ज्यादातर रन वो बाउंड्रीज यानी चौके और छक्कों के जरिए बटोरते हैं। कूच बिहार ट्रॉफी में जब उन्होंने 297 रन की पारी खेली थी तब उन्होंने 222 रन सिर्फ बाउंड्रीज यानी 51 चौके और 3 छक्के लगाकर बटोरे थे।

आर्यवीर को हवा में शॉट खेलने से नहीं लगता है डर

वीरेंद्र सहवाग जब क्रीज पर आते थे तब वो पहली ही गेंद से विरोधी गेंदबाजी पर हावी होने की कोशिश करते थे और आर्यवीर सहवाग भी लगभग ऐसा ही करते हैं। हालांकि कई मौकों पर वो शुरुआत में धीरे खेलते भी नजर आए हैं और टिकने के बाद शॉट लगाते दिखे हैं। आर्यवीर भी अपने पिता की तरह से बिना किसी झिझक के हवा में शॉट खेलने से नहीं डरते हैं और उनकी कई पारियों में ऐसा देखने को मिला है। आर्यवीर भी अपने पिता की तरह से ही एक बार सेट होने के बाद बड़ी पारियां खेलने की कोशिश करते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी के इस सीजन में उनकी 173 रन की पारी और अंडर 19 एशिया कप में उनकी 160 रन की पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।

आर्यवीर का फुटवर्क है ज्यादा व्यवस्थित

वीरेंद्र सहवाग और आर्यवीर सहवाग में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है जिसमें फुटवर्क भी शामिल है। एक तरफ जहां वीरेंद्र सहवाग कम से कम फुटवर्क का इस्तेमाल करते थे तो वहीं आर्यवीर का फुटवर्क काफी व्यवस्थित और संतुलित है और वो क्रीज की गहराई का बेहतर उपयोग करते हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते थे और भारत को कई मौकों पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी से जीत भी दिलाई थी तो वहीं आर्यवीर कभी-कभार लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। सहवाग करियर की शुरुआत में 5वें और छठे नंबर पर खेलते थे और बाद में सौरव गांगुली ने उन्हें ओपनर बनाया तो वहीं आर्यवीर सहवाग शुरू से ही ओपनिंग करते हैं।

297 रन की पारी खेलकर सुर्खियों में आए थे आर्यवीर

आर्यवीर सहवाग पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी (अंडर-19) में मेघालय के खिलाफ दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 309 गेंदों में 297 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अपने तिहरे शतक से सिर्फ 3 रन चूक गए थे। उस समय वीरेंद्र सहवाग ने मजाक में कहा था कि आर्यवीर उनके 319 रनों के टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ने से 23 रन पीछे रह गए वरना उन्हें एक फेरारी कार मिलती। 2026-27 सीजन के लिए उन्हें दिल्ली अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था और वीनू मांकड़ ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ उन्होंने महज 143 गेंदों में 173 रन (19 चौके, 8 छक्के) की पारी खेली थी।

अंडर 19 एशिया कप 2026 में बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

आर्यवीर सहवाग ने एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मैचों में 90.25 की औसत से 361 रन बनाए जिसमें यूएई के खिलाफ 160 रन, नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रन और 14 नवंबर 2026 को पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक फाइनल में 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी शामिल थी। भारत ने यह फाइनल 1 विकेट से जीता और आर्यवीर सहवाग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

आर्यवीर सहवाग ने तोड़ा अजिजुल हकीम का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी नंबर 1; U19 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-8 बैटर

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में खेले 5 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अजिजुल हकीम से आगे निकल गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)