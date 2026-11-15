अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारत का सफर शानदार रहा और साल 2021 के बाद लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीतने का कमाल किया और फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को करीबी मुकाबले में एक विकेट से हराया। अंडर 19 एशिया कप 2026 में कुल 15 मैच खेले गए और इन मैचों में 7 शतक लगे।

भारत के लिए आर्यवीर-अर्जुन ने लगाए शतक

इस सीजन में 6 बल्लेबाजों ने शतक लगाने का कमाल किया जिसमें दो पाकिस्तानी जबकि दो भारतीय बल्लेबाजों ने ये कमाल किया जबकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के एक-एक बल्लेबाजों ने ये उपलब्धि अपने नाम की। हालांकि सबसे ज्यादा शतक लगाने का कमाल पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने (2 शतक) किया जिन्होंने फाइनल मैच में भी भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। उस्मान के अलावा अन्य 5 बल्लेबाजों ने एक-एक शतक लगाए जिसमें भारतीय बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग और अर्जुन राजपूत शामिल रहे।

उस्मान खान, अर्जुन राजपूत, आर्यवीर सहवाग के अलावा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में पाकिस्तान के ही हमजा जहूर, अफगानिस्तान के शुभान जखैल और बांग्लादेश के अहसान अल मोमिन शामिल रहे। इस सीजन में सबसे बड़ी पारी खेलने का कमाल आर्यवीर सहवाग ने किया जिन्होंने 160 रन की पारी खेली जबकि दूसरे नंबर पर अहसान अल मोमिल रहे जिन्होंने 152 जबकि तीसरे स्थान पर उस्मान खान रहे जिन्होंने 139 रन की पारी खेली।

अंडर 19 एशिया कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन बेस्ट स्कोर 100 उस्मान खान 5 5 345 139 2 आर्यवीर सहवाग 5 5 361 160 1 अहसान अल मोमिन 4 4 235 152 1 शुभान जखैल 4 3 142 107 1 अर्जुन राजपूत 5 3 127 107 1 हमजा जहूर 5 3 121 100 1

आर्यवीर सहवाग ने तोड़ा अजिजुल हकीम का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी नंबर 1; U19 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-8 बैटर

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में खेले 5 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अजिजुल हकीम से आगे निकल गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)