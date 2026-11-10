अंडर 19 एशिया कप 2026 के तीसरे मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम के सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा है। पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 70 नाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ 22 और अब यूएई के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेली है। उन्होंने इस पारी में 131 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था। उसके बाद जूनियर सहवाग ने अपनी पारी में रफ्तार पकड़ी और यूएई के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई।

आर्यवीर सहवाग ने अपनी पारी में शुरुआत धीमी की थी। बीच-बीच में वह अपना गीयर बदलते रहे। आखिरी में शतक पूरा करने के बाद उन्होंने आतिशी अंदाज अपनाया और चौकों-छक्कों की लाइन लगा दी। सहवाग ने 168 गेंद पर 160 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 17 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका यूथ वनडे इंटरनेशनल में यह पहला शतक था।

इससे पहले पिछले पांच मैचों में आर्यवीर सहवाग ने 201 रन इसी फॉर्मेट में बनाए थे। इसी टूर्नामेंट में आई 70 रन की पारी यूथ वनडे में उनका पहली हाफ सेंचुरी थी। अब उन्होंने अपना पहला शतक भी लगा दिया है। उनका औसत करीब 40 और स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर का है।

143 गेंदों पर बनाए थे 173 रन

19 वर्षीय आर्यवीर सहवाग ने हाल ही में वीनू मांकड़ ट्रॉफी में दिल्ली के लिए बतौर कप्तान खेलते हुए बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में 143 गेंदों पर ही 173 रन बना दिए थे, इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 19 चौके भी लगाए थे। इसी टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने आतिशी शुरुआत करते हुए 34 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था और 52 गेंद पर 70 रन की पारी खेली थी। अपनी पारी में उन्होंने 4 छक्के और 7 चौके लगाए थे।

The pitch had its challenges, but Aaryavir Sehwag had all the answers. ✨



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IND U19 vs UAE U19: आर्यवीर सहवाग-लक्ष्य ओपनर, अन्वय द्रविड़ भी शामिल, भारतीय प्लेइंग 11 में हुआ एक बदलाव

अंडर 19 एशिया कप 2026 में अपना तीसरा व अंतिम ग्रुप मैच खेलने उतरी भारतीय टीम के लिए हर हाल में जीत जरूरी है। एक बदलाव के साथ इस मुकाबले में भारतीय टीम उतरी है। आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ पर फिर से सभी की नजरें होंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





