भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। वहीं, एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी का मुजायरा पेश किया और ऑस्ट्रेलिया को दो शुरुआती झटके 10 ओवर के अंदर ही दिए। एक बार फिर भुवी ने कप्तान फिंच को पवेलियन का रास्ता दिखाया लेकिन उसके पहले जो मैदान में घटा वो कभी-कभार ही देखने को मिलता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

दरअसल हुआ यूं कि केरी का विकेट झटकने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच का विकेट झटकना चाहती थी जिनका हालिया प्रदर्शन खराब रहा है। भुवी पारी का 9वां ओवर लेकर आए थे और उसकी आखिरी गेंद उन्होंने बिना विकेटों के पास पहुंचे अंपायर के पास से ही फेंक दी जिसे देखकर फिंच क्रीज से हट गए तो अंपायर ने उसे डेड बॉल करार दे दिया। हालांकि भुवी और कप्तान कोहली ने इसपर अपनी नाराजगी जताई, लेकिन वो डेड बॉल ही रही। इसके बाद भुवी ने अगली ही गेंद पर फिंच को आउट कर अपना बदला ले लिया।

This one was called a dead ball… #AUSvIND pic.twitter.com/8V7ElRzZd9

