न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने कहा है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के शुरुआती दौर में हिस्सा नहीं लेंगे। वह बच्चे की जन्म के बाद अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। पंजाब किंग्स ने फर्ग्यूसन को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने फर्ग्यूसन की आलोचना की है। चोपड़ा ने कहा कि परिवार को प्राथमिकता देने और उनके साथ समय बिताने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक बार जब कोई प्रतिबद्धता जता देता है, तो उसे तोड़ना सही नहीं है।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मैं लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में सोच रहा हूं। असल में यह एक गंभीर मामला है। क्या वह घायल हैं… मुझे नहीं पता, वह घायल है या नहीं? मुझे जानकारी है कि वह सात मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वह परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता हैं। उन्हें बेस प्राइस पर जोड़ा गया था, है ना? 2 करोड़ में खरीदा गया। वह अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे है। फिर वह ब्रेक लेंगे।’

आईपीएल में सात मैच छोड़ रहे हैं

आकाश चोपड़ा ने कहा,’वह घर जाएंगे और परिवार के साथ समय बिताएगा। यह कोई बुरी बात नहीं है। किसी को लेकर राय न बनाएं। आपको कभी किसी को लेकर राय नहीं बनानी चाहिए। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। अगर कोई मुझसे छुट्टी लेने के लिए कहता है तो मैं कहता हूं, मैं ले लूंगा, मैं घर पर बैठूंगा। मुझे अपने परिवार से प्यार है। चाहे बच्चे हों, माता-पिता हों, पत्नी हों… सबके साथ समय बिताना चाहूंगा।’

1 करोड़ लेंगे और चले जाएंगे

आकाश चोपड़ा ने कहा,’मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन अगर आपने कोई प्रतिबद्धता जताई है और आप आईपीएल में सात मैच छोड़ रहे हैं तो टीमों को यह समझना होगा कि यह सही नहीं है। क्योंकि आप सात मैच के बाद आएंगे, प्रोराटा बेसिस पर 1 करोड़ लेंगे और चले जाएंगे। क्या मतलब है? तब तक आपकी टीम का सीजन बर्बाद हो चुका होगा।’

यह भी पढ़ें: IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका, हर्षित राणा के बाद यह तेज गेंदबाज भी बाहर