अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। एशिया कप 2026 को देखते हुए बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए बेहद मजबूत भारतीय टीम की घोषणा की है और इस सीरीज को एशिया कप की तैयारी के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है उसमें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरी तरह से फिट नहीं हैं।

नितीश को रिप्लेस कर सकते हैं सूर्यांश शेडगे

नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ऐसे चार खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से फिट नहीं हैं और ये सभी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। अगर ये सभी फिट हो जाते हैं तभी अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, लेकिन अगर फिट नहीं होते हैं तो इनकी जगह किन खिलाड़ी को भारतीय टी20 टीम में शामिल किया जा सकता है इसके बारे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ 4 खिलाड़ियों जैसे कि नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा के खेलने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये खिलाड़ी समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो इस स्थिति में नितीश कुमार रेड्डी की जगह भारतीय टीम में सूर्यांश शेडगे को शामिल किया जा सकता है तो वहीं अगर जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा नहीं खेलते हैं तो एक बार फिर से टीम इंडिया की टी20 दल में प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को शामिल किया जा सकता है।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

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