टी20 वर्ल्ड कप 2026 खत्म हो चुका है और अब आईपीएल 2026 की तारीख का ऐलान हो चुका है। आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होगी, लेकिन इससे पहले भारत के टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी।

आकाश चोपड़ा का मानना है कि शुभमन गिल भारतीय टी20 टीम के कप्तान तो क्या, अगर उनकी टीम में भी वापसी हो जाए तो बड़ी बात होगी क्योंकि इस वक्त टीम में इशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। आकाश चोपड़ा ने ये बात अपने यूट्यूब चैनल पर कही।

गिल की टी20 टीम में वापसी भी मुश्किल

आकाश चोपड़ा से एक यूजर ने सवाल किया कि क्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से शुभमन गिल का सफर खत्म हो चुका है। टी20आई में भारत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है और वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

आकाश चोपड़ा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय टीम काफी आक्रामक क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से वर्ल्ड कप के मुकाबलों में टीम ने रन बनाए तो इस स्थिति में आपको एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत नहीं है जो एंकर करे। अगर आप शुभमन गिल से इस तरह की आक्रामक खेल की अपेक्षा करोगे तो ऐसा ना हो कि हम उस गिल को खो दें टेस्ट में बेहतरीन है और जो वनडे का जाइंट बन सकता है।

आकाश ने आगे कहा कि शुभमन गिल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी वापसी नहीं हो सकती क्योंकि कभी भी चीजें बदल सकती है, लेकिन गिल के लिए वापसी आसान तो नहीं होगा। फिलहाल अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन कहीं जाने नहीं वाले हैं। भारतीय टीम की सोच ये रही होगी कि एक ही कप्तान हर प्रारूप का हो और गिल अभी टेस्ट-वनडे के कप्तान हैं, लेकिन टी20 की कप्तानी उन्हें मिले ऐसा नहीं लगता और ईमानदारी से कहूं तो वो टी20 टीम में भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी।

