खेल के दौरान खिलाड़ी की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। गैबोन के लिवरबिले में एक फर्स्ट डिवीजन लीग के फुटबॉल मैच के दौरान हरमन सिंगा नाम के एक खिलाड़ी की मौत हो गई है।

दरअसल, अकांडा एफसी और मिसाइल एफसी के बीच खेले गए मैच के 23वें मिनट में अकांडा के स्ट्राइकर सिंगा नाम के फुटबॉलर दूसरे खिलाड़ी से हवा में टकरा कर मैदान पर गिर गए। इसके बाद 30 वर्षीय खिलाड़ी का मिलिट्री डॉक्टर ने उपचार किया लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यूनियन डेली न्यूजपेपर ने ये जानकारी दी है।

ये मैच चैंपियनशिप के दूसरे राउंड का मुकाबला था, जो 8 महीने बाद गैबोन ऑयल कंपनी द्वारा स्पांसर की मंजूरी मिलने के बाद फिर से आयोजित हो रहा था। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें सिंगा सेंटर सर्किल के किनारे गिरते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ी की मौत की वजह हॉर्ट अटैक बताया जा रहा है।

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K

