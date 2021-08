देश आज आजादी का महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में आज भारतीय तिरंगे की चमक हर तरफ देखने को मिल रही है। हर कोई देशवासियों को आजादी के 75वें महोत्सव पर बधाइयां दे रहा है। इसी कड़ी में भारतीय खेल जगत के सितारों ने भी देश के नाम अलग-अलग संदेश अपने सोशल मीडिया पर लिखे हैं।

भारत के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने अपने-अपने ट्विटर अकाउंट पर देश के नाम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर संदेश लिखे हैं। वहीं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी देश के नाम संदेश लिखा है।

सानिया मिर्जा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि,’स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जब भी मैंने देश के लिए खेला और देश का प्रतिनिधित्व किया वो मेरे लिए गर्व का लम्हा था।’

Happy Independence Day it has been an honor to play and represent my country every single time .. https://t.co/qVDtqOUlbe



क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा कि,’भारत हमेशा सर आँखों पर! मैंने हमेशा अपने हेलमेट पर भारतीय तिरंगे को लगा रखा जिसने मुझे हर पल याद दिलाया कि मैं मैदान पर क्यों आया हूं। दुनियाभर में मौजूद भारतीयों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।’

भारत हमेशा सर आँखों पर!

I have always worn the flag on my helmet with pride and it always reminded me why I stepped on the field.

Wish a very Happy 75th #IndependenceDay to all the Indians across the globe.

Jai Hind! pic.twitter.com/9XwUmau31O

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2021