क्रिकेट की गलियों में इन दिनों वैभव सूर्यवंशी जैसी प्रतिभाओं को देखते हुए बल्लेबाजी की हर तरफ बातचीत होती है। मगर इंग्लैंड के 9 वर्षीय क्रिकेटर ने गेंदबाजी में ऐसा कमाल कर दिखाया है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं हुआ है। हैट्रिक तो क्रिकेट की दुनिया में बहुत देखने को मिली हैं लेकिन एक ही ओवर में दो हैट्रिक होना अचंभे से कम नहीं है। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है और इस खेल में कुछ भी संभव है। ऐसा ही करके दिखाया है रोहन ने।

इंग्लैंड के 9 वर्षीय क्रिकेटर रोहन ने एक लोकल मैच में एक ही ओवर में लगातार छह विकेट लिए। उन्होंने डबल हैट्रिक लगाई और एक ही ओवर में दो बार यह कारनामा कर दिखाया। रोहन ने ग्रेट शेल्फोर्ड क्रिकेट क्लब के लिए अंडर-9 टीम के एक मैच में यह कारनामा किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रोहन ने हिस्टन के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में यह कारनामा कर दिखाया है।

रोहन ने इस मुकाबले में अपने ओवर की लगातार छह गेंद पर छह विकेट झटके हैं। उन्होंने पूरे ओवर में एक भी रन नहीं दिया और 6 विकेट झटक लिए। उनकी इस हैरतअंगेज गेंदबाजी की बदौलत ग्रेट शेल्फोर्ड ने हिस्टन को 26 रन से हराया। इस उपलब्धि के बाद रोहन ने कहा की अपना ओवर का लगातार छठा विकेट लेने के बाद उनका सेलिब्रेशन कभी नहीं भुलाने वाला है।

रोहन ने यह भी कहा है कि ऐसा (एक ओवर में 6 विकेट) वाकिया क्रिकेट में बहुत आम बात नहीं है और रेयरली होता है। उन्होंने बताया कि उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन से सब किस तरह फील्ड पर दौड़ते हुए आए। इस प्रदर्शन के लिए रोहन को मैच बॉल मिली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने यह भी बताया कि, वह अपनी स्कूल टीम और ग्रेट शेल्फोर्ड दोनों के लिए खेलते हैं। रोहन की इस सफलता के बाद उनके पिता नारायण, टीम कोच और मैच अंपायर तक ने तारीफ की।

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